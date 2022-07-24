Под Николаевом убит известный украинский комбриг
Депутат Рады Гончаренко: Под Николаевом убит командир 28-й бригады Виталий Гуляев
Алексей Гончаренко и Виталий Гуляев (справа). Фото © Telegram-канал Гончаренко
На Украине убит командир 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Он воевал на передовой ещё с 2014-го, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021 года", — написал нардеп в своём телеграм-канале.
Эту информацию подтвердил и экс-президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, Гуляев готовился к некоему контрнаступлению. Воевал на южном направлении. Политик предложил назвать именем комбрига одну из улиц Одессы.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой. Удар был нанесён по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное.