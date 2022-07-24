Под Николаевом убит известный украинский комбриг

На Украине убит командир 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Он воевал на передовой ещё с 2014-го, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021 года", — написал нардеп в своём телеграм-канале.

Эту информацию подтвердил и экс-президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, Гуляев готовился к некоему контрнаступлению. Воевал на южном направлении. Политик предложил назвать именем комбрига одну из улиц Одессы.