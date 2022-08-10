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10 августа, 13:26

51-летняя певица Наргиз подогрела слухи о беременности, показав округлившийся живот

Певица Наргиз Закирова, которой закрыли въезд в Россию на 50 лет, времени даром не теряет. Похоже, артистка станет мамой в четвёртый раз. Звезда "Голоса" опубликовала фото с молодым возлюбленным и подписала лаконично: "Быть". В кадре супруг нежно целует Наргиз в лоб, положив руку на животик.

Певица Наргиз с возлюбленным. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nargizzakirova_official

Певица Наргиз с возлюбленным. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nargizzakirova_official

От прошлых отношений у Закировой есть дочери Сабина и Лейла и сын Ауэль, кроме того, она уже не единожды бабушка. Подписчики бросились поздравлять артистку: "Вы очень красивая, Наргиз❤️😍 Вы очень сильная, мудрая и настоящая", "Наргиз, красавица как всегда 😍". Однако нашлись и те, кто считает, что для родов исполнительница уже стара.

Скрывавшая беременность пацанка из "Ранеток" Третьякова родила в Аргентине ради гражданства

Скрывавшая беременность пацанка из "Ранеток" Третьякова родила в Аргентине ради гражданства

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ТАСС/Сергей Мальгавко

Марта Белова

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