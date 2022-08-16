Какие регионы победили Москву и Петербург по росту цен на жильё За год новостройки во многих регионах подорожали намного больше, чем в столицах. При этом наметился общий тренд на стабилизацию цен. Что происходит на рынке недвижимости? 15 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

Где квартиры дорожают быстрее всего

Цены на недвижимость в регионах стали расти быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в тройке лидеров оказались Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Это следует из данных ЦИАН. В июле квадратный метр новостроек в Казани стоил на 47% больше, чем в том же месяце год назад. В Ростове-на-Дону цены выросли на 46%, а в Нижнем Новгороде — на 42%. Заметно увеличилась стоимость новостроек также в Челябинске и Перми, а вот подешевело жильё лишь в Омске.

— Цены начали расти в регионах по сравнению с темпом роста цен в столице и области. Но надо смотреть на исходные данные. Рынок недвижимости Москвы был изначально перегрет, поэтому у него есть большой "запас прочности". На вторичном рынке уже сегодня я вижу несоответствие цены маркетплейсов и рыночной. Покупатели готовы платить на 15% ниже того, что заявляют продавцы в объявлениях, — отметила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Второй момент — рост числа удалённых вакансий. В списке лидеров по росту цен оказались Казань, Нижний Новгород, Ростов — миллионники. Их граждане просто не видят смысла переезжать в Москву, платить по 30 000–40 000 рублей за аренду комнаты или квартиры, если можно жить дома.

— И с этим фактом связан третий момент — развитие инфраструктуры. В этих городах она максимально приближена к Москве. Казань так и вовсе не уступает в плане популярности у туристов столице и Санкт-Петербургу, — добавила Марина Лашкевич.

На "Авито.Недвижимости" спрос на новостройки в России вырос в июле 2022 года на 9% в сравнении с прошлым месяцем. В Центральном федеральном округе, а именно в Москве и Санкт-Петербурге, интерес вырос за последний месяц на 6% и 18% соответственно. В ряде регионов прирост спроса, согласно данным платформы, в июле был значительнее. В крупнейших городах Уральского федерального округа — Екатеринбурге и Челябинске — интерес к новостройкам вырос на 12% и 11% соответственно.

— Лидерами роста спроса в Сибирском федеральном округе стали Новосибирск и Омск: показатели увеличились на 12% и 19% в сравнении с прошлым месяцем. Снижение льготной ставки по ипотеке оказало влияние на первичный рынок: ставки стабилизировались, потребители перестали ждать новых снижений и это подтолкнуло их не откладывать покупку, — рассказал руководитель направления первичной недвижимости "Авито.Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

По его словам, средний уровень цен на первичном рынке в России в июле 2022 года изменился незначительно: показатели снизились на 1% относительно прошлого месяца. Лидерами по уменьшению среднего уровня цен стали Новосибирск (-3%), Красноярск (-2%), Уфа (-1%) и Самара (-1%). При этом в Воронеже и Ростове-на-Дону цены остались на прежнем уровне. Изменение цен на рынке первичной недвижимости связано с экспозицией.

Как будут меняться цены на недвижимость

По прогнозам Марины Лашкевич, осенью цены зафиксируются на нынешнем уровне с незначительной динамикой в пять-семь процентов в зависимости от локации и ликвидности объекта. В регионах с повышенным спросом эта динамика проявит себя с большей вероятностью.

По прогнозу Дмитрия Алексеева, в перспективе цены не снизятся сильно, но и резкого роста, как, например, в прошлом году, тоже не будет. Скорее всего, начнётся умеренная корректировка по мере продвижения стадий проектов от котлована до сдачи.

— Лето — это не сезон для продавцов, поэтому цены постепенно начинают снижаться. Но в этом году к сезонному фактору примешивается и то, что у людей просто нет денег на недвижимость, поскольку она и так росла два года подряд. Причём темпами, в разы опережающими рост доходов населения, в некоторых регионах недвижимость выросла в цене в два раза с 2020 года. С новостройками всё более-менее просто. Здесь спрос будут тянуть льготные программы, но потенциал тоже почти исчерпался. Сильный рост до конца года маловероятен, падение застройщики вряд ли допустят. Вероятнее всего, цены до конца года будут колебаться примерно на текущих уровнях плюс-минус 1%, — рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Фото © Shutterstock Ждёте ли вы изменения цен на квартиры? 0 Да, они снизятся Да, цены вырастут Цены не изменятся

Авторы Нина Важдаева