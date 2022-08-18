Деньги против горожан: Как мэр Кривого Рога Александр Вилкул готов спасать для миллиардеров "Криворожсталь" В Кривом Роге расположен крупнейший завод Украины, приносящий владельцам миллиарды долларов. Мэр города Вилкул не собирается мирно сдавать "Криворожсталь", организовав там оборону. Чем это грозит? 13664 13664 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Константин Сазончик, © t.me / Олександр Вілкул, © Shutterstock

Глава ВГА Кривого Рога 48-летний Александр Вилкул, пожалуй, самая противоречивая фигура украинской политики. Ранее он был одним из ярких пророссийских политических деятелей Восточной Украины, устраивал песенные флешмобы на вокзале Днепропетровска и лично пел "Катюшу", за что попал в немилость к нацистам, считавшим его чуть ли не личным агентом Путина. За это члены нацбатов даже обливали его зелёнкой в пригороде Мариуполя.

Однако умение украинских политиков менять взгляды давно стало притчей во языцех. Теперь Вилкул сопротивляется "оркам". По его словам, в городе есть те, кто "подло работает на оккупантов", получая за информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ "кровавые деньги". Вилкул обещал награду за поимку предателей в 50 тыс гривен, завершив своё обращение словами: "Слава Кривбассу! Слава Украине!"

Некогда главный враг Вилкула, известный политик и бизнесмен Геннадий Корбан, уже поёт ему дифирамбы:

— Вилкул не просто подставил нам плечо. Он профессионал, он окопался так, что просто фантастические вещи сделал. И он фактически держит юг области, — рассказывал Корбан, который с недавних пор лишён гражданства Украины.

Президент Владимир Зеленский также родом из Кривого Рога. Несмотря на серьезные разногласия между ним и мэрами крупных городов, с Вилкулом у него всё хорошо.

Александр Вилкул. Фото © pravda.com.ua

Обороняя город, мэр действует в опоре на криминал. Как и в Сумах, во главе теробороны здесь местные авторитеты Тайсон и Биндер, которые давно и успешно сотрудничают с украинскими спецслужбами. По данным силовиков, Тайсон (Николай Колесник), например, ещё во время службы в Советской армии в ГДР сколотил банду из военнослужащих, грабил немцев. СМИ писали, что, чтобы не сесть в тюрьму, бандит якобы стал сотрудничать с КГБ под оперативным псевдонимом Боксёр. Своеобразное прошлое не помешало Колеснику стать депутатом Горсовета. Нацбатальон "Кривбас", кстати, был сформирован при активном участии преступных группировок Кривого Рога, в том числе и Тайсона.

Из мажоров в губернаторы

Вилкул — политик высшего эшелона, считается одним из лучших администраторов страны. В разные годы занимал пост вице-премьера Украины и губернатора Днепропетровской области. Был кандидатом в президенты Украины. По версии еженедельной газеты Comments, признан лучшим губернатором Украины в 2010 году. По результатам опроса 2011 года стал лауреатом национальной премии "Человек года", победив в номинации "Региональный лидер".

Карьере политика очень сильно поспособствовал его отец Юрий Вилкул — ректор Криворожского технического университета, который десять лет сидел в кресле криворожского мэра. После отставки Вилкула-старшего мэром Кривого Рога стал некий Константин Павлов, который год назад — 15 августа 2021 года — был убит в своём загородном доме. По словам свидетелей, Александр Вилкул был последним, кто разговаривал с Павловым перед смертью по телефону. Украинские силовики официально объявили Павлова самоубийцей.

Фактически Кривой Рог не подчиняется областному центру и полностью контролируется командой Юрия и Александра Вилкулов, тесно связанных с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Последний имеет в регионе свои финансовые интересы в виде горно-обогатительных комбинатов.

Популярность Вилкулов во многом произошла за счёт их пророссийских взглядов. Вилкул открыто дружил с известным пророссийским политиком Олегом Царёвым и байкером Александром Залдостановым — Хирургом.

Слева направо: Олег Царёв, Александр Залдостанов Хирург и Александр Вилкул. Фото © dsnews.ua

При этом Вилкулы строили имидж на формуле менеджеров европейского типа и нового поколения. Журналисты называют Вилкула-младшего не иначе как "ахметовским бриллиантом", "главным яппи Ахметова" и "элитой Кривого Рога".

"Криворожсталь" — новая крепость?

Фото © Wikipedia

Несмотря на то что Кривой Рог не является областным центром, будучи частью Днепровской области, это один из самых крупных городов Украины и центр металлургической промышленности — стратегический пункт, который необходимо взять перед наступлением сил СВО на Днепр. Отсюда и выросшая значимость Вилкула, которому нацисты готовы простить многое, только бы он не сдавал город.

Здесь находится так называемое железное сердце Украины — крупнейший металлургический комбинат страны (семь миллионов тонн стали в год) "Криворожсталь". Для сравнения — на "Азовстали" четыре небольшие доменные печи. В Кривом Роге — девять серьёзных домен. Причём все криворожские домны на момент задувки являлись крупнейшими в Советском Союзе. Сегодня на предприятии работает более 21 000 человек. Ежегодный чистый доход от реализации продукции "Криворожстали" составляет около $2,5 млрд.

Принадлежит комбинат крупнейшему металлургическому холдингу в мире "Арселормиттал", на конец 2008 года контролировавшему 10% мирового рынка стали. Интересно, что управляющая компания Mittal Steel S.A. зарегистрирована в Нидерландах, как и управляющая компания "Азовстали" — Metinvest B.V., а головной офис находится в Лондоне. Осенью 2021 года на "Криворожстали" проходили многочисленные обыски СБУ, были и задержания топ-менеджеров завода. СБУ выдвинула обвинение руководству компании "ArcelorMittal Кривой Рог" в нанесении убытков государственному бюджету Украины в 2,2 миллиарда гривен.

По информации Лайфа, бенефициар "Криворожстали" — индийский миллиардер Лакшми Миттал (имеет подданство Великобритании и проживает в Лондоне. — Прим. Лайфа) — просил военных не заходить на завод. Министр обороны Британии Бен Уоллес также лично просил ВСУ не приближаться к предприятию.

"Криворожсталь", как и другие промышленные гиганты — "Запорожсталь", "Днепроспецсталь" и "Мотор Сич", — запитываются от Запорожской АЭС, которая контролируется сегодня силами СВО.

С подачи мэра Вилкула, который связан с украинскими олигархами, ВСУ и нацисты теперь могут засесть на предприятии, согнав туда мирных жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита. Комбинат вполне может стать второй "Азовсталью", поскольку имеет многокилометровую сеть подземных тоннелей, газоходов и энергомагистралей, которые позволяют скрываться под землёй очень долго. Впрочем, удержать город и завод они не смогут, потому что, в отличие от Донбасса, на Правобережье Днепра нет серьёзных укрепрайонов.

Фото © Getty Images/Metin Aktas/Anadolu Agency Зайдут ли ВСУ на "Криворожсталь"? 0 Нет, здесь замешаны деньги бизнесмена из Великобритании Всё возможно, ведь с потерей Кривого Рога у Украины не останется шансов Да зайдут, "Криворожсталь" может долго сопротивляться силам СВО

Авторы Станислав Сенькин