10 фото с такими милыми животными, что они с лихвой заменят встречу с терапевтическим питомцем
Один из основных законов Интернета гласит: если у тебя плохое настроение, просто посмотри милые фотки домашних животных — и всё пройдёт. Собрали 10 кадров, которые справятся с этой задачей на ура.
"Дейзи сегодня 15 лет!" — aznbbgoth.
Фото © Twitter / aznbbgoth
"Продала старый ковёр через Интернет, и сейчас покупатели отправили мне эту фотографию с подписью: "Малышарик в восторге", — lucindalvngstn.
Фото © Twitter / lucindalvngstn
"Это единственная игрушка, которую он до сих пор не разорвал в клочья", — jem_.
Фото © Reddit / jem_
"Эта сумасшедшая доставала меня до тех пор, пока я не позволила ей "покупаться" со мной в ванне", — aquickcupofcoffee.
Фото © Reddit / aquickcupofcoffee
"Это Чико. Он заблудился, но пошёл в полицию, чтобы "сообщить" о собственной пропаже. Его уже вернули хозяевам", — Support Our Permian Basin Police Officers.
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Support Our Permian Basin Police Officers
"Банда уже ждёт, когда её покормят", — 9999monkeys.
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Родители нашли котёнка на улице, а наш ротвейлер — нового друга, о котором можно заботиться", — Mustangrapidred.
Фото © Reddit / Mustangrapidred
"У Дарвина талант находить наркотики и позировать для фото", — Alfajorero.
Фото © Reddit / Alfajorero
"Семья", — beautifulflower2.
Фото © Reddit / beautifulflower2
"Это единственная мордочка, которую я хочу видеть между сидений передо мной", — bunnnnnnnyx.
Фото © Reddit / bunnnnnnnyx
Reddit / bunnnnnnnyx, Twitter / aznbbgoth