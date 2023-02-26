10 фото с такими милыми животными, что они с лихвой заменят встречу с терапевтическим питомцем

"Дейзи сегодня 15 лет!" — aznbbgoth.

Фото © Twitter / aznbbgoth

"Продала старый ковёр через Интернет, и сейчас покупатели отправили мне эту фотографию с подписью: "Малышарик в восторге", — lucindalvngstn.

Фото © Twitter / lucindalvngstn

"Это единственная игрушка, которую он до сих пор не разорвал в клочья", — jem_.

Фото © Reddit / jem_

"Эта сумасшедшая доставала меня до тех пор, пока я не позволила ей "покупаться" со мной в ванне", — aquickcupofcoffee.

Фото © Reddit / aquickcupofcoffee

"Это Чико. Он заблудился, но пошёл в полицию, чтобы "сообщить" о собственной пропаже. Его уже вернули хозяевам", — Support Our Permian Basin Police Officers.

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"Банда уже ждёт, когда её покормят", — 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Родители нашли котёнка на улице, а наш ротвейлер — нового друга, о котором можно заботиться", — Mustangrapidred.

Фото © Reddit / Mustangrapidred

"У Дарвина талант находить наркотики и позировать для фото", — Alfajorero.

Фото © Reddit / Alfajorero

Фото © Reddit / beautifulflower2

"Это единственная мордочка, которую я хочу видеть между сидений передо мной", — bunnnnnnnyx.