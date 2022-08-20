Генерал расправил рейтинг: Почему Зеленский готов уволить главкома ВСУ Залужного Почему Зеленский не может сместить своего генерала с поста главкома, чем и когда это всё закончится. 15746 15746 Валерий Залужный. Обложка © flickr.com / NATO North Atlantic

Конкуренция между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным набирает обороты, слухи о подковёрной борьбе уже не первый месяц муссируют украинские СМИ. Однако до сентября ни одна из фигур не лишится своего кресла, утверждают эксперты. Неумолимый фактор времени, работающий в пользу России, заставит Запад и подконтрольное ему правительство в Киеве рано или поздно закончить войну мирным соглашением. Но для этого должна быть проведена ревизия армии, экономики, экономического потенциала остатков территории Незалежной.

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с неожиданно прагматичным заявлением о военной обстановке, признав тяжёлое положение Украины на фронте. Российские военные наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов, осуществляя около 700–800 ударов по украинским позициям ежедневно. Для этого расходуется от 40 до 60 тысяч снарядов.

— Наиболее напряжённая ситуация сейчас на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка, — написал главком ВСУ в своём телеграм-канале.

Поведение главкома

Реалистичные оценки главкомом ситуации на Авдеевском направлении удручают украинскую пропаганду. Ведь у ВСУ достаточно тяжёлая ситуация по всей линии фронта, которая усугубилась после взятия Песков. Сегодня появилась информация о том, что союзные силы покинули промзону и вошли в город Соледар. Также обстоят дела в направлении Бахмута и на северо-западе Харьковской области.

Украинские военные. Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Напомним, погоня Залужного за генеральскими погонами началась с 2014 года, он использовал время конфликта в Донбассе как лестницу для карьеры и добился этого в 2017 году. Российские эксперты характеризуют его как человека, который не потерял связь с реальностью. Он знает, что происходит, получает максимум информации и имеет военное образование советской школы, поэтому без особых иллюзий оценивает состояние ВСУ. Прекрасно понимая, что за оборонительную тактику за спинами местных жителей ему грозит трибунал, он готовится выжать из украинской армии максимум.

Его позиция уже не в первый раз опровергает победные реляции ближайшего окружения Зеленского о грядущем переломе в пользу Киева. Зеленский опасается роста рейтинга генерала, который фиксируют соцопросы. В администрации президента Украины Залужному давно готовят смену, и местные медиа публикуют фамилии кандидатов. В запасные главкомы пророчат как шефа военной разведки Кирилла Буданова, так и нынешнего командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, а генералу Залужному намекают на кресло министра обороны.

Когда закончится конкуренция Зеленского и Залужного

Слухи о смещении Залужного — всего лишь закулисная игра, потому что Вашингтон не намерен сейчас производить замены в украинском руководстве. В случае если Запад решит поменять главкома, то, скорее всего, это будет лицо, которое подпишет документы о перемирии. И тогда именно Зеленскому стоит приготовиться к переходу на скамью штрафников.

— Как Зеленский, так и Залужный посвящены в военные секреты Украины и Запада, и, пока продолжается СВО, их менять не будут. Пересмотр итогов и тактики Украины будет произведён Западом осенью. Когда будут проанализированы и подсчитаны экономические остатки хозяйства Украины, окончательно вывезено зерно, начнётся отопительный сезон и учебный год, к которым страна не готова, — комментирует ситуацию военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

По его словам, этот удар придётся прежде всего на жителей Незалежной, поэтому фигуры, провоцирующие войну, будут заменены западными кураторами на третью силу.

Военнослужащие Народной милиции ДНР во время выполнения боевых задач. Фото © ТАСС / Гердо Владимир Почему Запад решил дождаться осени? 0 Для заморозки конфликта нужны экономические обоснования Кризис на Западе помешает поддержке Украины Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева