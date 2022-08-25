65 лет на скорости: 7 фактов об уникальном советском катере на подводных крыльях "Ракета" Этот катер позволил развить речной туризм в СССР, а проект из-за его популярности несколько раз пытались перекупить и украсть зарубежные компании. 25 августа, 12:33 Судно на подводных крыльях "Ракета Гринвич" возле Тауэрского моста через Темзу в Лондоне, Великобритания, 14 мая 1974 г. Фото © Getty Images / Evening Standard / Hulton Archive

Абсолютный чемпион

Конструкторы и судостроители первого пассажирского теплохода на подводных крыльях "Ракета-1" на площади перед экспериментальным цехом завода "Красное Сормово". Июнь,1957 год. Фото © Музей речного флота / nn.ru

Свой первый рейс в составе Волжского объединённого речного пароходства "Ракета-1" совершила 25 августа 1957 года. Для первой поездки выбрали 420-километровый маршрут от Горького (Нижнего Новгорода) до Казани, который "Ракета" прошла за рекордные семь часов. Средняя скорость при этом составляла 60 км/ч, что в два–три раза быстрее любого речного судна, существовавшего на тот момент. На некоторых участках катер разгоняли быстрее — до 70 км/ч.

Звёзды за штурвалом и заслуженное золото

Капитан «Ракеты» Герой Советского Союза Михаил Девятаев. Фото © Национальная оборона

На одном из испытаний "Ракеты" в качестве гостя присутствовал конструктор космической техники Сергей Королёв. Несколько раз ходовые испытания выполнял Герой Советского Союза лётчик Михаил Девятаев, известный на весь мир тем, что в годы ВОВ смог сбежать из немецкого плена, угнав вражеский бомбардировщик. Девятаев и Королёв по достоинству оценили машину. Оценили её и западные коллеги. "Ракета" получила золотую медаль на выставке в Брюсселе за выдающуюся скорость и мореходные качества.

Подводные крылья — ноу-хау

"Ракета-1". Цех опытного производства ЦКБ. Фото © Из собрания Алексея Бердникова / fleetphoto.ru

Главная изюминка "Ракеты" — подводные крылья. Их разработал инженер-конструктор Ростислав Алексеев, ещё в 1941 году написавший диссертацию "Глиссер на подводных крыльях". Конструкция подводных крыльев оказалась в техническом отношении более сложной, чем конструкция авиакрыла. Судно, построенное по такому принципу, оснащалось носовым и кормовым крыльями, которые крепятся к корпусу разборными стойками. Так называемое фланцевое (фланец — стальной диск или стальное кольцо со сквозным центральным отверстием для прохождения внутреннего потока среды. — Прим. Лайфа) соединение стоек допускает использование клиньев для изменения угла атаки крыла. За счёт этого "Ракета" умела "взлетать" над поверхностью воды как истребитель. Интересно, что первоначально ноу-хау предназначалось для боевых катеров, но в 50-х годах прошлого столетия оно нашло применение в гражданском речном транспорте.

Очень мощный двигатель

Фото © Национальная оборона

Впечатляла и мощность "Ракеты", в полной мере раскрывавшая смысл названия. Силовая установка крылатого судна строилась на базе 12-цилиндровых V-образных дизелей М50-6 мощностью 1000 л.с. с 1700 оборотами в минуту. Впоследствии на "Ракету" стали устанавливать двигатели М50Ф-3 мощностью 1200 л.с. с 1850 оборотами в минуту. Вспомогательные системы комплектовались ещё одним дизелем — 2Ч8 мощностью в 10 л.с. при 1500 оборотах в минуту. В результате судно могло выходить на пиковую мощность и максимальную скорость за несколько секунд.

Система охлаждения

При таких мощностях "Ракета" не перегревалась благодаря охлаждению выхлопной системы с помощью речной воды. Выхлопные трубопроводы располагались с двух сторон, была предусмотрена возможность переключения выхлопов. Это делалось во избежание задымления причала. Эта особенность стала одной из ключевых, за что "Ракету" активно покупали западные страны.

"Ракета-1" у стен Московского кремля. Июль, 1957 год. Фото © Музей речного флота / nn.ru

Первый во всём

"Ракета" стала пионером среди советских крылатых судов. После неё в 1964 году появились "Буревестник" и "Чайка", способные разгоняться до скорости в 90 км/ч и выше, "Метеор" — со скоростью 75–77 км/ч и "Комета" — со скоростью в 55–57 км/ч, а также катер "Вихрь" — со скоростью 50 км/ч. Даже после того, как это судно сняли с эксплуатации, "Ракету" не пустили на металлолом, а стали использовать образцы для украшения парков, пирсов и набережных. Все уникальные катеры, созданные после "Ракеты", были разработаны в одном и том же отделе — "Судна на подводных крыльях" — (СПК) при заводе "Красное Сормово", куда в 1942 году и был принят на работу создатель машин, конструктор Ростислав Алексеев.

Речные круизы не только по Волге

Ее Величество королева Великобритании Елизавета II выходит из «Ракеты» после прогулки по Темзе. Фото © Национальная оборона

Через несколько лет после начала серийного производства появилась более скоростная версия речного катера. При мощности двигателя в одну тысячу лошадиных сил новая модификация "Ракеты" получила увеличенные топливные баки. Это решение позволило расширить географию применения: теперь катер мог проходить не 400, а 600 и даже 650 километров по рекам на полных баках.

Преемники "Ракеты"

В день 65-летия "Ракеты" в Нижнем Новгороде была открыта тематическая выставка, посвящённая экспериментальному судну, и в центре внимания оказались сотрудники ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева. Они, как и их предшественники, занимаются разработкой таких машин.

На сегодняшний день в ЦКБ разработано свыше 70 проектов, построено порядка четырёх тысяч судов, из которых 1,5 тысячи куплены зарубежными компаниями и частными клиентами. В 2018 году было введено в эксплуатацию судно "Валдай". У него обширная география использования: два катера работают в Якутии, столько же — в Ханты-Мансийске и Самаре, три — в Чувашской Республике. Также пять судов "Валдай" перевозят пассажиров в Нижегородской области.

Фото © Shutterstock Почему "Ракета" получилась такой быстрой? 0 За счёт крыльев За счёт двигателя Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев