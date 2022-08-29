В "Торино" назвали сроки восстановления Алексея Миранчука после травмы

Российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук восстановится после травмы к началу октября. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на спортивного директора итальянского клуба Давиде Ваньятти.

"Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных", — сказал Ваньятти.

Миранчук дебютировал за "Торино" в середине августа в матче первого тура чемпионата Италии против "Монцы" (2:1). В той встрече он забил гол и получил повреждение.