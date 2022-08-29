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29 августа, 09:27

В "Торино" назвали сроки восстановления Алексея Миранчука после травмы

Российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук восстановится после травмы к началу октября. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на спортивного директора итальянского клуба Давиде Ваньятти.

"Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных", — сказал Ваньятти.

Миранчук забил гол в дебютном матче за "Торино"

Миранчук забил гол в дебютном матче за "Торино"

Миранчук дебютировал за "Торино" в середине августа в матче первого тура чемпионата Италии против "Монцы" (2:1). В той встрече он забил гол и получил повреждение.

Ранее Лайф сообщал, что 11 августа "Торино" арендовал Миранчука у "Аталанты", за которую тот выступал с 2020 года. Россиянин провёл за свой прежний клуб 56 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач. До отъезда в Италию он играл за московский "Локомотив", с которым стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и трёхкратным победителем Кубка страны.

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ФК "Торино"

Роман Фейгин

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