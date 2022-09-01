"Для общего блага": Как норвежцы снова просят вернуть российских лыжников, хотя вскоре их самих могут выгнать Скандинавы снова умоляют дать им возможность соревноваться с россиянами, однако кажется, что скоро у них будут проблемы гораздо серьёзнее. 31 августа, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT

Мировые лыжи постепенно начинают выходить из отпуска и готовиться к тому, чтобы выйти на старт. При этом наступающий сезон может стать революционным и пройти без российских спортсменов, которые в мире являются одними из лучших. И кажется, что отсутствие наших нравится далеко не всем, особенно главным конкурентам — норвежцам. Лайф рассказывает, как Йоханнес Клебо и другие скандинавы просят вернуть российских лыжников, но сами могут в скором времени оказаться за бортом стартов.

Клебо скучает без россиян

В это трудно поверить, но норвежцы, которые ещё пару месяцев назад кричали о том, что выгнать Россию из мировых лыж — самое правильное, что только можно сделать, ныне сильно изменили свои настроения. Теперь Йоханнес Клебо и другие видные скандинавские лыжники всё чаще говорят о том, что Большунова, Терентьева и других наших звёзд нужно как можно скорее возвращать на дистанцию. А иначе и соперничать-то особо не с кем.

Для общего блага хотелось бы их участия с самого начала. Речь о невероятно хороших лыжниках, которых хотелось бы иметь в соперниках. Они же обычно претендуют на места на подиуме и на победы на Кубке мира. Я так устроен, что мне всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать их Йоханнес Клебо Норвежский лыжник

Логика подобных заявлений ясна и понятна: тот же Клебо прекрасно понимает, что без Большунова ему толком-то будет не с кем соперничать. Да, есть партнёры по команде, есть шведы и финны, которые так же мощны и очень сильны. Но всё это не то. Победить Большунова — радость совсем иного уровня и масштаба, которую сложно затмить чем-либо другим. Вот и получается, что от прошлых заявлений не осталось и следа.

К тому же не признавать величие наших лыжников нельзя. У Большунова сразу три золота пекинской Олимпиады. Это вдобавок к двум Кубкам мира. Или же Наталья Непряева, которая является действующим обладателем этого трофея. Вряд ли в Норвегии не понимают, что уже давно имеют дело с великими мастерами лыжных гонок, без которых и рейтинги будут не те. Да и для условного FIS соперничество Россия – Норвегия — крайне выгодная история. Такого интереса к лыжам, какой он может быть с нашими, они вряд ли получат, если выкинут россиян.

— Я считаю, что спорт только проиграет с отстранением российских спортсменов, особенно в тех видах, где россияне конкурируют с лидерами или вообще являются мировыми лидерами, как, например, в синхронном плавании или художественной гимнастике. Спортсменам просто необходимо соревноваться с сильнейшими! Уверена, что и ТВ-картинка без лидеров уже не будет столь привлекательной, и болельщики не будут с удовольствием посещать соревнования! Поэтому согласна с Клебо, Россия должна быть представлена на международной арене! — заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Отрадно, что этот тезис, который вся Россия твердит последние два месяца, начали понимать в скандинавских странах, где традиционно к нашим спортсменам относились, мягко скажем, нездорово. Однако теперь времена меняются.

Проблемы с допингом в Норвегии

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Однако куда сильнее всю Норвегию сейчас должна волновать не судьба Большунова и других россиян, а свои дела. Всё потому, что у страны очень большие проблемы с допингом. И речь даже не про "астматиков", которые выходят на старт, получая терапевтические исключения. Ситуация оказалась куда более сложной и глубокой для всей Норвегии.

Как разузнали журналисты NRK, долгое время Норвегия нарушала общепринятые во всём мире допинговые правила. Причём касалось это совсем ещё юных спортсменов. Оказалось, что к атлетам до 18 лет в Норвегии нельзя прийти с неожиданной проверкой. К слову, именно в этом зачастую и бывает смысл всех тестов. Означает это лишь то, что в таких условиях возможны разного рода манипуляции с пробами.

Если вы забыли, то речь идёт о той самой стране, где местные спортсмены недовольны из-за соседства на старте с россиянами, которые уже оправданы и реабилитированы по всем прошлым допинговым делам. Как оказалось, у Норвегии и самой рыльце в пушку. Что ждёт за это норвежцев? Если быть реалистами, то, скорее всего, ничего серьёзного. Долгие проверки, результаты которых будут публиковаться не очень оперативно, а впоследствии — что-то типа штрафов от WADA. Возможно даже условное наказание. Ждать большего здесь не стоит. Хотя в самой Норвегии боятся, что останутся без всех крупных стартов, даже Олимпиады.

— Во-первых, никакого факта нарушения не установлено. Да, юные скандинавы благодаря действующим нормам местного законодательства могли успевать выводить запрещённые препараты. А могли и не выводить! Нам от этого ни горячо, ни холодно. Нас теперь вернут в лыжи? В биатлон? Нет! А норвежцы как выступали, так и будут выступать, — заявил известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Так или иначе, а очередная порция страданий по россиянам от Йоханнеса Клебо не может не радовать. Запад начал что-то понимать, и это главное. Вполне возможно, что лучший из норвежских лыжников сможет достучаться до тех, кто принимает разного рода решения, а они уже найдут возможность вернуть россиян. Верим.

Фото © ТАСС / AP / Aaron Favila Вернётся ли Россия в мировые лыжи после слов Клебо? 0 Да. Все понимают, что без наших никак Нет. Всем выгодно отстранение России

Авторы Шамиль Гаджиев