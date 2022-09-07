Евро оказался в засаде: Почему валюта ЕС может исчезнуть, какие перепады ждут курс и как спасти сбережения Европейские экономисты начали обсуждать вопрос отказа от евро. Насколько реален такой сценарий, куда движется курс валют и что нужно учитывать, чтобы не потерять сбережения? 6 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Когда страны Евросоюза могут отказаться от евро

6 сентября авторитетное немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten отметило, что евро упал до самого низкого значения за 20 лет. Ранее там была опубликована статья, в которой звучала критика нынешнего положения единой европейской валюты. Отмечалось, что создание евро изначально было провальным проектом, но большие доходы от внешней торговли поддерживали его на плаву. Теперь же в Европе энергетический кризис, который может покончить с европейской валютой.

Европейские экономисты не первый раз обсуждают вопрос возможного отказа от евро. Ещё недавно такой сценарий казался фантастикой, но в нынешней обстановке он может оказаться весьма реальным.

— Исключать вероятность отказа от евро ряда стран нельзя. Мы помним, например, очень сильное движение в этом направлении в Греции в 2015–2016 годах. Тогда вопрос отказа от евро обсуждался на фоне валютных войн, финансового кризиса и огромного долга в этой стране. Сейчас в регионе на фоне энергетического кризиса и предстоящей рецессии вновь могут появиться такие настроения. Под угрозой южные страны с большим долгом и относительно слабой экономикой. Снова Греция, а также, например, Италия, Испания, Португалия, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, популистские настроения могут способствовать решениям вернуться к нацвалютам, финансировать в них социальные расходы, не оглядываясь на ограничения евро. Но в любом случае, даже если такие идеи появятся, дело это очень сложное, небыстрое.

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Эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк обратил внимание, что отказ от евро сейчас не обсуждается на уровне глав государств и даже министерств. Единственным заявлением официальных лиц, косвенно подтверждающим обсуждение такой возможности, было интервью главы МИД Польши Збигнева Рау. И то он лишь намекнул на создание механизмов возможности возвращения к нацвалютам.

— Возможность выхода государства-члена из еврозоны впервые была поднята после начала кризиса государственного долга Греции. Сам термин Grexit впервые был использован экономистами Citigroup в отчёте 2012 года о возможности выхода Греции из еврозоны. Тогда, 10 лет назад, последовали предположения от другой страны, Италии, также о выходе из еврозоны. При этом экономист Нуриэль Рубини заявил, что "Италии, возможно, как и другим периферийным странам еврозоны, необходимо выйти из евро и вернуться к национальной валюте, но тем самым будет спровоцирован фактический распад еврозоны", — отметил Евгений Миронюк.

Чтобы евро исчез как одна из резервных валют мира, её должен исключить из этого списка МВФ. Организация может это сделать, если экономика Европы просто рухнет, что вряд ли возможно в скором времени. Но сейчас во всём мире начинается масштабная рецессия, которая затрагивает ведущие экономики мира — США, ЕС, Китая, Японии, Великобритании, — и девальвация национальных валют затронет эти рынки. То есть падать будут все валюты по отношению к доллару, вопрос только в том, что и на сколько упадёт. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Чем рискуют обладатели валютных сбережений

Марк Гойхман считает, что в любом случае, даже при гипотетическом выходе одной или нескольких стран из еврозоны, сама она сохранится. Многие государства, входящие в ЕС, не используют евро. Например, Дания, Польша, Чехия. Поэтому евро останется. Более того, при гипотетическом отказе от этой валюты слабых стран сама она может укрепиться. В её зоне останутся более сильные игроки, меньше рисков системного кризиса.

— Поэтому беспокоиться российским держателям евро о нём не стоит. Но курс европейской валюты к доллару, который уже упал ниже паритета, то есть 1:1, может продолжать снижаться. Вряд ли стоит сейчас покупать евро для накоплений, из стремления защититься от инфляции, — говорит Марк Гойхман.

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Евгений Миронюк полагает, что сейчас еврозона почти наверняка вступает в рецессию. При этом деловая активность сокращалась в августе 2022 года второй месяц подряд. ЕЦБ не может этого предотвратить, но, по крайней мере, может остановить обесценивание евро за счёт значительного повышения ставок в ближайшие месяцы.

— На примере Греции становится очевидно, что выход из зоны евро негативен для любого из членов еврозоны. Так, в 2012-м, согласно моделированию Национального банка Греции, выход из евро привёл бы к значительному снижению уровня жизни греческих граждан. Доход на душу населения упал бы на 55%, новая национальная валюта обесценилась бы на 65% по отношению к евро. Кроме того, уровень безработицы вырос бы с 22 до 34%, а инфляция, составлявшая тогда 2%, подскочила бы до 30%, — напомнил Евгений Миронюк.

По его словам, основной проблемой при выходе из зоны евро является отсутствие чётко регламентированного механизма выхода, высокая долговая нагрузка. Долг требует реструктуризации, а страна, автоматически лишающаяся поддержки институтов еврозоны, обречена реструктуризировать обязательства по ставкам, в несколько раз превышающим текущие. Присутствует риск резкой девальвации национальных валют на первом этапе.

— Евро будет постепенно дешеветь к доллару — это тренд на долгую перспективу. И понятно, почему это происходит сейчас и будет продолжаться в дальнейшем: чем больше негативных тенденций в экономике региона, тем слабее валюта этой территории к главной валюте мира — доллару. В Европе назревает полноценная рецессия, которая уже фактически начинается. Наблюдается массовый отток капиталов из Европы, которые перетекают в долларовые активы. Соответственно, позиции евро снижаются, а доллар укрепляется. И эта тенденция надолго, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его прогнозам, в скором времени страны Европы не начнут отказываться от евро и возвращаться к своим национальным валютам. Это процесс длительный и болезненный, сопряжённый с финансовыми и экономическими потрясениями. Сейчас, в условиях кризиса, такое вряд ли возможно, так как ещё больше разобщит страны союза. Но в долгосрочной перспективе это вполне возможно — на горизонте 5–10 лет или больше.

Аналитик считает, что постепенно долю сбережений в евро стоит сокращать, так как перспективы на несколько лет вперёд у этой валюты довольно туманны.

С учётом валютных ограничений, запретительных тарифов российских банков и санкционных рисков хранение денег в иностранной валюте (особенно недружественных стран) сейчас сопряжено со значительными рисками. С валютами дружественных стран риски меньше, но там почти нет инструментов для инвестирования, кроме самой валюты. В условиях высокой инфляции хранить капитал особенно важно в активах, предполагающих обоснованный рост капитализации за счёт денежных потоков эмитентов. Это могут быть акции, облигации, паи фондов. В рублях сейчас можно купить активы с ожидаемой доходностью, значительно превышающей возможности в иностранных валютах. При этом фактический риск таких вложений может быть сопоставим. Об этом рассказал старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

— Если говорить о сохранности средств, то сейчас неплохой вариант — вкладывать деньги в недвижимость. Если есть сумма на первоначальный взнос, то, может, имеет смысл взять ипотеку. Собственно, для нашей культуры вообще весьма характерно относиться к недвижимости как к одному из самых надёжных объектов инвестиций. На сегодняшний день банки предоставляют широкий спектр возможностей для ипотечного кредитования, специальных условий и совместных акций с девелоперами на конкретные жилые комплексы. Разумеется, наиболее популярным форматом является сдача ипотечной квартиры в аренду с перекрытием платежей — тогда фактически квартира начинает сама себя оплачивать, — считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Фото © Shutterstock Храните ли вы сбережения в евро? 0 Да Нет

Авторы Нина Важдаева