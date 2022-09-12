Что стоит за призывом генерала США расчленить Россию Американские элиты позаимствовали российский подход к СВО в плане разработки терминологии, призывая деколонизировать и деимпериализировать Россию. Что скрывается за этими высказываниями. 35977 35977 Генерал Бен Ходжес. Обложка © Getty Images / Müller-Stauffenberg / ullstein bild

Заявление экс-командующего американскими силами в Европе генерала Бен Ходжеса о том, что Россию ждёт "деимпериализация" и распад, лучше всего показывает суть и масштабы происходящего конфликта на Украине. О том, что мы воюем на полях Незалежной с НАТО и США, российские политики заявляли давно. Запад накачивает Киев вооружением, координирует действия военных, используя арсенал разведки и данные спутников. Сегодня о подготовке ВСУ западными инструкторами начали писать и американские СМИ.

Напомним, генерал Бен Ходжес, которого также называют одним из кураторов Украины, в ответ на предупреждение главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что создание угрозы для российских миротворцев в Приднестровье будет расценено как нападение на РФ, заявил, что Российскую Федерацию вскоре ждёт "деимпериализация" и распад. В своих твитах он напомнил о том, что российские войска до сих пор находятся в Грузии и Приднестровье и сейчас пора закрывать этот вопрос.

"Мне кажется, что мы наблюдаем начало конца Российской Федерации в том виде, в каком она есть сегодня", — написал Ходжес. Одновременно с ним к расчленению России призвал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов: "Окончательная победа — это изменение территории России".

До этого аналогичную трактовку действиям России дал бывший американский посол при Североатлантическом альянсе Курт Волкер, заявивший, что "империалистические войны" РФ против её соседей начались ещё в Грузии, а не на Украине.

Курт Волкер. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla

В июне на академическом уровне состоялось заседание Хельсинкской комиссии по правам человека со штаб-квартирой в Вашингтоне на тему "Деколонизируя Россию: моральный и стратегический императив", где был поднят вопрос жестокого имперского характера политики Москвы. Позицию "угнетённых народов", как водится, представляли эмигранты, до этого получавшие гранты от разного рода институций США на политическую деятельность, и академики, размышляющие о России в бездоказательном ключе.

Практически параллельно дискуссии Конгресс США продемонстрировал карту России, разделённую на 17 частей. Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе в июне этого года провела брифинг "Деколонизация России". Авторы доклада сочли, что наша страна слишком велика, поэтому "геополитического монстра" надо разрезать на множество кусков. Якобы политика Москвы представляет угрозу для западной цивилизации.

Имперская терминология возникла не случайно, считает политолог Никита Мендкович. Во многом нынешний кризис связан с тем, что наши страны начали борьбу за национальные интересы.

— Это устойчивая фразеология, которую использует Запад со времён Рейгана, назвавшего Советский Союз "империей зла". Можно сказать, что сейчас эта терминология является своего рода проекцией, поскольку США и Великобритания проводят своего рода неоколониальную политику, которая превращает другие страны в их колонии, когда ключевые активы государств переходят под контроль англосаксонских стран, выкачиваются ресурсы и капиталы. Фактически очень многие формально суверенные государства находятся на положении англо-американских колоний. Этой же судьбы они хотят для России и Китая, — объяснил Мендкович.

Политолог Алексей Мартынов обращает внимание, что во время встречи военных министров на базе Рамштайн американский представитель проговорился, что экстренная помощь Украине закончена и теперь США переходят на плановую.

Генерал Бен Ходжес. Фото © Getty Images / Alex Wong

— В том, что они зеркалят наши термины (демилитаризация и деоккупация. — Прим. Лайфа), ничего нового нет. Уолкер и Ходжес — одни из соучастников превращения Украины в анти-Россию. К тому же эти заявления для внутреннего использования, потому что американским налогоплательщикам необходимо всё время объяснять, почему уходят миллионы в какую-то украинскую чёрную дыру. Аргумента, что украинцев нужно спасти от злых русских, уже недостаточно. То есть теперь США переходят к системной поддержке Незалежной, что подразумевает некий бизнес-план, контроль и учёт. Понятно, что в этой схеме гораздо меньше будет доставаться Зеленскому, больше — западным компаниям, которые участвуют в освоении этого финансирования, — так, полагает Мартынов, можно рассматривать заявления разного рода американских отставников.

Фото © Shutterstock Почему американцы вспомнили про российскую "империю" сейчас? 0 Потому что это активная фаза прокси-войны, как во времена СССР Это проекция на Россию собственной политики Запада Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева