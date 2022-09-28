Вырастут минимальные цены на алкоголь: Какие напитки подорожают, а какие будут стоить дешевле С 1 января 2023 года могут повыситься минимальные цены на крепкий алкоголь. При этом магазины уже начинают менять ассортимент и цены. Какие напитки подорожают, а какие — подешевеют? 27 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / Роман Пименов

На сколько подорожает алкоголь с 1 января 2023 года

Минфин выступил с предложением повысить минимальную цену на водку и коньяк. Это следует из опубликованного проекта приказа ведомства. Повышение планируется провести с 1 января 2023 года. Если документ будет принят, то минимальная розничная цена на водку вырастет на 7,7%, до 281 рубля за бутылку объёмом 0,5 литра (сейчас — 261 рубль), бренди подорожает на 7,8%, до 375 рублей (с 348), а коньяк — на 7,7%, до 517 (с 480).

Кстати, по данным ЕГАИС, общий выпуск водки в России с января по август увеличился на 9,17%, до 49,97 млн дал, а розничные продажи — на 7,11%, до 49,39 млн дал.

— Подорожание водки на 7,7% — это мало. Во-первых, удорожание крепкого алкоголя в предновогодний сезон — ежегодная традиция, а во-вторых, на сегодняшний момент импортный алкоголь подорожал в среднем на 20%. Что касается дефицита крепких импортных напитков, то его нет. Просто доставка этого алкоголя до России и до ресторанов станет сложнее и, конечно же, намного дороже. Естественно, это отразится и на стоимости напитков в барной карте. На российский алкоголь цены сейчас тоже будут расти, но не сильно: думаю, российские вина подорожают не более чем на 5%, — рассказал бренд-шеф ресторана OPUS Виктор Титов.

Стоит ли ждать дефицита на алкогольном рынке

Как отметил Виктор Титов, основной тренд на рынке сейчас — появление новых напитков и брендов, например, виски из Болгарии. Соответственно, эти новые напитки уже появляются в барных картах. Какие из них останутся на рынке, покажет время.

— Считаю, что любые встряски на рынке рождают новые тренды и дают нам возможность становиться всё более изысканными в выборе, — пояснил Виктор Титов.

Ситуация на алкогольном рынке стабильная. Часть компаний уже покинула рынок, часть приняла решение остаться. Так охарактеризовал обстановку коммерческий директор "Белагая.ру" Дмитрий Жуденков.

В обозримом будущем он видит тренд на импорт алкогольной продукции через страны, соседствующие с Россией (Казахстан, Армения, возможно, Китай). Цены повысятся на акцизную ставку, которая, вероятно, увеличится в следующем году.

— Традиционно водка считается наиболее чувствительным и подверженным изменению цен продуктом. Потребители водки экономкласса первыми почувствуют изменения цен на алкоголь. Цены вырастут и на товары отечественного производства, поскольку часть сырья мы всё-таки импортируем из других стран (этикетки, колпачки и другое). Крупные импортёры алкоголя уже ушли, поэтому если не будет принят закон о параллельном импорте, то запасы будут невелики, больших поставок не будет, — считает Дмитрий Жуденков.

По его словам, с точки зрения производства дефицита не будет. Растёт присутствие no name брендов из стран, крупные компании которых ушли с российского рынка. При этом небольшие зарубежные компании наращивают обороты и стремятся завоевать долю российского рынка.

— В последние несколько месяцев ассортимент алкоголя на полках магазинов снизился на 50–60%. Хотя все виды напитков можно найти, производители резко поменялись. По разным видам продукции ситуация различается. Например, если мы говорим о крепком алкоголе, а именно водке, то цена на неё мало изменилась. Это связано с тем, что основные производители и были раньше российские. Что касается повышения цены на водку на 7,7%, то это скорее административное решение, а не рыночное. Оно, видимо, оправдано в этих условиях, — рассказал руководитель компании "Интерпортфолио", член Совета московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский.

Он добавил, что в целом по виски, импортному вину и пиву ассортимент сильно обеднел и эта тенденция продолжится. Цены повысились ещё в начале весны этого года и держатся сейчас примерно на том же уровне. Этому способствует снижающийся курс иностранной валюты по отношению к рублю. То есть укрепление рубля позволяет стабилизировать рост цен на алкоголь.

Таким образом, дефицита на алкогольном рынке не будет. Рост цен продолжится, но будет умеренным. В то же время многие магазины привлекают клиентов заманчивыми акциями. Они касаются в том числе и той продукции, которой раньше не было в ассортименте. Нередко цены на неё значительно меньше средних. Во время акций стоимость напитка могут снизить на 20–30%. Впрочем, как только продавец видит, что товар начинает пользоваться стабильным спросом, его могут убрать из ассортимента спецпредложений. Самые стабильные цены ожидаются на вино и пиво отечественного производства.

Фото © ТАСС / Роман Пименов Какие напитки, на ваш взгляд, подорожают больше? 0 Пиво Вино Водка Коньяк

Авторы Нина Важдаева