Где и почему нельзя снять деньги с карты "Мир" и как решить проблемы с платежами Иностранные банки один за другим перестают принимать карты "Мир". При этом ряд стран, наоборот, готовятся к работе с ними. Как не остаться без денег и избежать сложностей с оплатой? 28 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Центробанк Таджикистана заявил, что банки страны сами принимают решение по использованию карт "Мир". Таким образом, регулятор фактически разрешил им отказываться от работы с российской платёжной системой. Ранее карты "Мир" перестали принимать турецкие банки. От российской карты отказался также ряд банков Армении, Казахстана, Узбекистана и Вьетнама.

Таким образом, одни страны перестали принимать карту везде, а другие — отказались частично. Тем не менее данный процесс идёт, желающих работать с картой "Мир" стало меньше. Связано это с тем, что в середине сентября США пригрозили иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платёжной системой.

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— Решение банков о прекращении работы совершенно не удивительно в условиях риска наложения на них санкций со стороны властей США. Скорее всего, Турция и другие страны, которые, возможно, в перспективе также откажутся от использования платёжной системы "Мир", могут создать платёжную систему, которая свяжет только две страны, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Подсказать путешественнику, что в этом месте можно расплатиться картой "Мир", может наличие значка платёжной системы на POS-терминале. Также стоит каждый день узнавать заранее в Интернете или на сайте банка информацию о том, принимает ли эта финансовая организация в банкоматах или в терминалах для оплаты пластиковые карты отечественной системы.

Но тем, кто планирует путешествие, лучше всего взять с собой в первую очередь достаточный запас (а лучше даже взять побольше) наличных, а также пластиковые карты иностранных банков Visa и Mastercard, которые точно будут приниматься за рубежом. В ряде стран, куда сейчас едут соотечественники на отдых или по делам, довольно простые условия для открытия банковских счетов с последующей возможностью получения пластиковых карт местных банков, пояснил Николай Переславский.

— Рассматривая перспективы дальнейшего существенного расширения списка стран, где принимаются пластиковые карты "Мир", стоит оговориться, что это маловероятное событие в ближайшее время. Помимо Кубы в ближайшее время могут начать принимать карты отечественных банков ещё и в Иране. Помочь в расширении географии, где принимается "Мир", может снятие угрозы санкций со стороны финансовых властей США и Европы, — добавил Николай Переславский.

Ранее карты "Мир" работали в 11 дружественных странах, теперь информация о географии приёма неизвестна, так как всё стремительно меняется каждый день. Это означает фактически изоляцию платёжной системы "Мир" от западной финансовой системы. Такое мнение высказал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не остаться без возможности расплатиться, нужно взять с собой наличные. Например, сейчас в долларах можно снять до 10 000, если счёт был открыт до 9 марта 2022 года. Альтернативным вариантом ещё могут быть китайские юани.

— За границей их будет легче обменять на одну из мировых резервных валют, чем рубли. Также по возможности открыть карту Visa или Mastercard за рубежом, что позволит без ограничений расплачиваться ею, — добавил Владимир Сагалаев.

Фото © Shutterstock Как, на ваш взгляд, будет решаться вопрос с оплатой картами за рубежом? 0 Будет больше стран, принимающих "Мир" Появятся альтернативные платёжные системы Придётся расплачиваться наличными

Авторы Нина Важдаева