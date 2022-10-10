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От Калининграда до Улан-Удэ: О чём напомнил губернаторам Путин

Глава страны предупредил губернаторов, что они должны следить за ситуацией не по бумажным отчётам, а общаясь напрямую с жителями регионов — "в этом залог стабильности в обществе".

10 октября, 12:46
<p>Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил</p>

Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил

Сегодня Владимир Путин провёл совещание с губернаторами, которые были избраны в сентябре. Во время совещания акцент был сделан на контроль за ходом мобилизации в регионах и помощь семьям, рабочую обратную связь с населением. По словам главы государства, настоящее знание ситуации во вверенном субъекте Федерации может быть основано только на мнении людей, а не на отчётах подчинённых.

Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, допподдержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют ряды ВС России, должны неукоснительно выполняться, напомнил Владимир Путин. Часть глав субъектов успели рассказать президенту о своих успехах или во всяком случае работе по ручному управлению в случае проблем, на что президент отметил, что, "к сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго".

Крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную. Но в этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем

Владимир Путин

Президент России

<p>— <strong style="font-weight: bold;">Крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную. Но в этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем</strong></p>
<p>— <strong style="font-weight: bold;">Крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную. Но в этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем</strong></p>

Критика и проблемы

Государство делает выводы из уроков частичной мобилизации — вскрывшихся недочётов в системе воинского учёта. Президент РФ дал поручение федеральным и региональным органам власти уже сейчас готовить изменения в системе военкоматов, основанные на современных инструментах. Глава страны отметил, что в тех регионах, где губернаторы лично занимаются процессом, все оплошности удаётся быстро исправлять.

Частичная мобилизация помогла выявить проблемы в работе военкоматов, что будет крайне полезно для их будущей работы

Владимир Путин

Президент России

<p>—<strong style="font-weight: bold;"> Частичная мобилизация помогла выявить проблемы в работе военкоматов, что будет крайне полезно для их будущей работы </strong> </p>
<p>—<strong style="font-weight: bold;"> Частичная мобилизация помогла выявить проблемы в работе военкоматов, что будет крайне полезно для их будущей работы </strong> </p>
Путин поручил губернаторам тщательно контролировать проведение частичной мобилизации

Путин поручил губернаторам тщательно контролировать проведение частичной мобилизации

Соцвыплаты и помощь

Граждане России сплотились вокруг поддержки жителей новых регионов страны. Способность консолидироваться в ответ на внешнее давление не раз спасала русский народ. Президент подчеркнул, что жители Новороссии — "наши граждане", и они, безусловно, чувствуют поддержку от жителей других регионов России. Глава страны поблагодарил всех, кто собирает и отправляет гуманитарные грузы, берёт шефство над населёнными пунктами или целыми районами новых регионов РФ.

Внешнее давление не может служить причиной для сокращения утверждённых планов развития регионов и страны в целом, отметил Владимир Путин. Он потребовал их неукоснительного исполнения.

Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик — для этого есть все возможности, все предпосылки. Собственно говоря, вы сами это понимаете: это главный фактор повышения благосостояния людей, нужно это сделать обязательно

Владимир Путин

Президент России

<p>—<strong style="font-weight: bold;"> Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик — для этого есть все возможности, все предпосылки. Собственно говоря, вы сами это понимаете: это главный фактор повышения благосостояния людей, нужно это сделать обязательно</strong></p>
<p>—<strong style="font-weight: bold;"> Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик — для этого есть все возможности, все предпосылки. Собственно говоря, вы сами это понимаете: это главный фактор повышения благосостояния людей, нужно это сделать обязательно</strong></p>

Также глава страны отметил, что нужно последовательно, неуклонно реализовывать те планы и программы развития, которые намечены ранее: модернизацию инфраструктуры — транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, — весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и посёлках.

Также президент отметил, что избирательная кампания в РФ в сентябре прошла открыто, конкурентно и чисто, без скандалов и резонансных снятий кандидатов.

Путин: Готовность россиян помогать новым регионам является признаком сплочённости общества

Путин: Готовность россиян помогать новым регионам является признаком сплочённости общества

Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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