От Калининграда до Улан-Удэ: О чём напомнил губернаторам Путин Глава страны предупредил губернаторов, что они должны следить за ситуацией не по бумажным отчётам, а общаясь напрямую с жителями регионов — "в этом залог стабильности в обществе". 10 октября, 12:46 Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил

Сегодня Владимир Путин провёл совещание с губернаторами, которые были избраны в сентябре. Во время совещания акцент был сделан на контроль за ходом мобилизации в регионах и помощь семьям, рабочую обратную связь с населением. По словам главы государства, настоящее знание ситуации во вверенном субъекте Федерации может быть основано только на мнении людей, а не на отчётах подчинённых.

Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, допподдержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют ряды ВС России, должны неукоснительно выполняться, напомнил Владимир Путин. Часть глав субъектов успели рассказать президенту о своих успехах или во всяком случае работе по ручному управлению в случае проблем, на что президент отметил, что, "к сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго".

— Крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную. Но в этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем Владимир Путин Президент России

Критика и проблемы

Государство делает выводы из уроков частичной мобилизации — вскрывшихся недочётов в системе воинского учёта. Президент РФ дал поручение федеральным и региональным органам власти уже сейчас готовить изменения в системе военкоматов, основанные на современных инструментах. Глава страны отметил, что в тех регионах, где губернаторы лично занимаются процессом, все оплошности удаётся быстро исправлять.

— Частичная мобилизация помогла выявить проблемы в работе военкоматов, что будет крайне полезно для их будущей работы Владимир Путин Президент России

Соцвыплаты и помощь

Граждане России сплотились вокруг поддержки жителей новых регионов страны. Способность консолидироваться в ответ на внешнее давление не раз спасала русский народ. Президент подчеркнул, что жители Новороссии — "наши граждане", и они, безусловно, чувствуют поддержку от жителей других регионов России. Глава страны поблагодарил всех, кто собирает и отправляет гуманитарные грузы, берёт шефство над населёнными пунктами или целыми районами новых регионов РФ.

Внешнее давление не может служить причиной для сокращения утверждённых планов развития регионов и страны в целом, отметил Владимир Путин. Он потребовал их неукоснительного исполнения.

— Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик — для этого есть все возможности, все предпосылки. Собственно говоря, вы сами это понимаете: это главный фактор повышения благосостояния людей, нужно это сделать обязательно Владимир Путин Президент России

Также глава страны отметил, что нужно последовательно, неуклонно реализовывать те планы и программы развития, которые намечены ранее: модернизацию инфраструктуры — транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, — весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и посёлках.

Также президент отметил, что избирательная кампания в РФ в сентябре прошла открыто, конкурентно и чисто, без скандалов и резонансных снятий кандидатов.

Авторы Дмитрий Шестопалов