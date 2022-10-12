Ничего личного, просто бизнес: Почему Илон Маск заговорил о мире С одной стороны, SpaceX и контракты с Пентагоном, а с другой — Tesla и её проблемы из-за конфликта на Украине. 11 октября, 21:40 Обложка © Getty Images / Digital First Media Group / Bay Area News

Казалось бы, только что в интервью маститому немецкому журналисту Матиасу Дёпфнеру Илон Маск вещал о том, что Россия "вторгается в страны" и что он сам может быть "полезен в конфликтах". Правда, эксперты по спутниковым коммуникациям испытывают сомнения насчёт пригодности Starlink в боевых условиях, к тому же на Украине стали жаловаться на необъяснимую пропажу связи от этих спутников. Тем не менее поступок совершён, спутниковая связь Starlink ВСУ предоставлена.

Именно поэтому особенно интересными и даже загадочными многим кажутся недавние твиты главы SpaceX с призывами к примирению России и Украины и сомнениями по поводу целесообразности полномасштабного конфликта.

— Потери с обеих сторон будут опустошительными. Население России в три раза больше, чем Украины, так что в тотальной войне победа Украины маловероятна, — писал миллиардер в начале октября 2022 года.

Примечательно, что эти высказывания имели место вскоре после разрывов труб и утечек топлива на газопроводе "Северный поток – 2", который проходит по дну Балтийского моря и несёт Европе сравнительно недорогое горючее. Возникает предположение, что конфликт между Россией и США означает конфликт интересов Илона Маска как главы SpaceX и Tesla.

Гигафабрика Tesla в Берлине. Фото © Wikipedia

Во-первых, недавно он построил гигафабрику в Берлине, чтобы максимально массово производить там аккумуляторные батареи для электрокаров и собирать некоторые их модели. Предположительно, стоимость завода — четыре миллиарда евро, то есть без малого 240 миллиардов рублей. Ситуация такова, что всё это великолепное хозяйство питается электричеством. А всем известно, что почти половину всего электричества в Германии производят на газовых электростанциях. По оценкам немецких специалистов, вся экономика ФРГ на добрую треть зависит от поставок газа из России. Альтернативой считается более дорогостоящий американский газ, но это означает и повышение тарифов на вырабатываемое с его помощью электричество.

Во-вторых, для производства аккумуляторов нужен литий, притом, по подсчётам самого Маска, для полного воплощения его замыслов ему понадобится вообще весь литий, какой есть в мире. Крупнейшие литиевые месторождения находятся в Латинской Америке: в Чили, Боливии, Аргентине, Бразилии. Соответственно, в Германию этот материал надо везти через Атлантический океан. А морские грузоперевозки не только дорожают, но ещё и на фоне ухудшения международной обстановки возникают сомнения в их безопасности. Как рассказали Лайфу эксперты в сфере страхования грузов, многие страховщики с недавних пор стали резко повышать стоимость своих услуг для перевозчиков грузов по морю, а то и вовсе отказываться их предоставлять.

И можно упомянуть ещё один пример спора политики и бизнеса в жизни Илона Маска: правительство США конфликтует с Китаем, а миллиардер с ним активно сотрудничает. Гигафабрика Tesla работает в Шанхае. Ещё в 2020 году сообщалось, что для Tesla Model 3 используют китайские мониторы, компания обращалась в суд с требованием отменить пошлины на их ввоз из КНР. Кроме того, расположенный в провинции Сычуань завод Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) является поставщиком аккумуляторов для Tesla. Недавно США запретили без лицензии ввозить в Китай чипы, сделанные по американским технологиям. Меж тем на автомобили "Тесла" ставится микроэлектроника американского бренда Ryzen от компании AMD.

Фото © Getty Images / Brendan Smialowski Улучшились бы отношения между Россией и США, если бы президентом Штатов стал Илон Маск? 0 Да Нет

Авторы Александр Бочаров