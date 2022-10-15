Присоединится ли Минск к СВО на Украине Когда Лукашенко вскроет белорусский кейс и раскроет северные ворота СВО для военных Союзного государства в украинском конфликте. 9297 9297 Обложка © Shutterstock

Эффект введения режима контртеррористической операции (КТО) в Белоруссии и вскоре последовавшая его корректировка, а также интервью Александра Лукашенко западным журналистам не остались не замечены российскими экспертами. На что, вероятно, и была сделана ставка главой Союзного государства. Тем самым белорусский президент, очевидно, пытается уклониться от реальных союзнических действий и вступления в СВО либо ждёт серьёзной причины, например провокаций со стороны Киева, от которых предостерегал ВСУ все последние недели.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей объявил о введении режима КТО на территории страны. Несколькими часами позднее, находясь на саммите в Астане, Александр Лукашенко заявил, что введён режим повышенной террористической опасности. Эксперты задаются вопросом: для чего были сделаны эти заявления?

— В связи с обострением введён режим повышенной террористической опасности. Мы начали процедуры развёртывания союзной группировки войск, основу которой составляет армия Белоруссии, которая дополняется уже частями Российской Федерации. Всё по плану! — заявил Александр Лукашенко.

Решение о развёртывании совместной с Россией региональной группировки войск (РГВ) стало ответным шагом на наращивание войск и манёвров НАТО у границы Белоруссии. В соответствии с ним на территории республики будет размещён российский компонент РГВ, которая усилит белорусские подразделения. Совместно указанная группировка будет способна отразить возможную агрессию со стороны коллективного Запада.

Для чего в Белоруссии заявили о КТО

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Появилось несколько версий, часть которых основывается на психологических особенностях белорусского министра, часть — на замере настроений населения. Однако все они выглядят не очень серьёзно, считает доцент НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев, потому что население республики и так больше двух лет живёт в формате режима КТО после ожесточённых митингов 2020 года и неудавшейся попытки госпереворота, который готовили западные спецслужбы.

— Всё, что в режиме КТО прописано по закону, и так выполняется в Белоруссии. Есть предположение о политической игре Макея. Мол, министр иностранных дел, известный своими прозападными настроениями и контактами в Вашингтоне, формально развивая истерику Александра Лукашенко, сознательно подставляет белорусского руководителя, чем содействует Киеву и НАТО. Сразу отметим, что версия, как говорится, — не мумия, дышит, но требует очень глубокой проработки, — размышляет Андрей Суздальцев.

А старший ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов не уверен, что Белоруссия будет участвовать в СВО своими войсками.

— Мне кажется, что это попытка дипломатическими средствами уйти от выполнения своих союзнических обязательств. Потому что функцию словесной интервенции заявление руководства Белоруссии сыграло великолепно. То есть, забросив для обсуждения тему о режиме контртеррористической операции и что за ним может последовать мобилизация силовиков и может быть в дальнейшем и участие войск. Ну а затем было проведено дезавуирование наиболее сильного акцента, что нет никакой операции, есть режим повышенной готовности, — объясняет Вилисов. — Здесь нет ничего нового, глава республики уже говорил, что руководство Белоруссии не позволит проводить украинцам против себя атаки. Однако поскольку нет официальной позиции России, хочет ли Москва, чтобы Минск вступил в операцию, то, возможно, такие переговоры ведутся неофициально. И таким образом Лукашенко пытается от них уклониться и использует подобные способы.

Интервью Лукашенко

Максим Вилисов отметил, что в интервью западным СМИ глава Белоруссии позволил себе комментировать состояние военных действий в достаточно однозначном ключе и даже более смелом, чем представители российской власти.

— Хотя он не сказал ничего нового, что на украинской стороне воюет большое количество стран, что это гибридная война, в которой на данный момент патовая ситуация. Из этих заявлений следовало однозначное деление на мы и вы, — уточняет Максим Вилисов.

Лукашенко: "Но в этой войне, на Украине, и вы не одерживаете победу, 50 государств воюют сейчас против России". Видео © Telegram / Темы. Главное. (ГлавМедиа)

Тема КТО в российском информпространстве обросла комментариями. Олег Царёв предложил объявить режим КТО на приграничных и новых российских территориях. По его словам, режим актуален для Луганской, Донецкой республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей, где идут военные действия и происходят теракты. Перечислив меры, сопутствующие КТО, Царёв напомнил про необходимость проверки документов, усиление охраны общественного порядка, контроля телефонных переговоров и информации, досмотра людей, вещей и транспорта и других ограничений.

Фото © Shutterstock Почему режим КТО не используется в приграничных регионах России и в Белоруссии? 0 Пока неактуален Скоро введут Ид`т подготовка к КТО

Авторы Елена Стафеева