Какие заводы СССР построил полякам и почему подарил миллиарды Оглавление Хоть за захват, хоть за освобождение Армия Андерса: "Воевать не хотим, хотим границы делить" Нападение польских националистов Армии Крайова на партизан Перерасчёт Помощь "братской" Польше Обнуление долгов СССР подарил Польше миллиарды, построил заводы, восстановил инфраструктуру, отстроил из руин Варшаву. Но почему тогда Брежнев называл поляков лавочниками, которые грызутся за копейки? 16595 16595 Вид на Дворец культуры и науки в Варшаве. Фото © Shutterstock / den_didenko

В преддверии празднования Дня народного единства в России польские власти изъяли базу отдыха Посольства РФ под Варшавой.

— Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного "польского" праздника в нашей стране — Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у Посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить. А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков, — отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Экономику Польши шатает от кризиса к кризису, несмотря на дотации ЕС. Неумение управлять страной приводит поляков к тому, что им то и дело приходится ходить по миру с протянутой рукой, надеясь то ли на жалость соседей, то ли на их слабость. А иначе невозможно объяснить попытку польского правительства стрясти с Германии или с России хоть что-нибудь под видом репараций. Напомним, МИД польской республики подготовил расчёт "военных потерь" в период Второй мировой войны, возмещения которых потребует от России.

Хоть за захват, хоть за освобождение

Ярослав Качиньский объявляет о решении требовать репарации от Германии. Фото © ТАСС / Damian Burzykowski / Newspix / ZUMA

В октябре 2022 года поляки потребовали репарации от Германии. Ущерб от Второй мировой войны они оценили в 1,32 триллиона долларов. Требовать от соседа возмещения ущерба, казалось бы, логично, если бы не одно "но". В 1953 году Польша отказалась от репараций Германии в ответ на признание её новых западных границ, прошедших по линии рек Одер и Нейсе. Этот договор был подтверждён обеими странами в 1970 году.

При этом ФРГ добровольно выплатила моральную компенсацию жертвам концлагерей и другим пострадавшим в размере 4,7 миллиарда злотых. Но Польше мало, она заняла удобную позицию, по которой в 1953 году отказалась от репараций, так как "находилась под оккупацией СССР".

Армия Андерса: "Воевать не хотим, хотим границы делить"

"Армия Андерса" перед убытием из России. РСФСР, 1942 год. Фото © Wikipedia

После вторжения Германии в Польшу в 1939 году советское правительство попыталось наладить контакты с польским правительством в изгнании. Но поляки проявили интерес только через три года, когда Гитлер напал на СССР. Тем не менее Советский Союз принимал у себя беженцев: поляков, евреев, цыган. Именно на территории Советов в соответствии с межправительственным советско-польским соглашением 1941 года началось формирование 96-тысячной польской армии под командованием Андерса, которая должна была участвовать в освобождении Польши.

Создание армии проходило за счёт СССР. Советы обучали поляков воевать, кормили их, размещали в казармах и одевали. И это в 1941–1942 годах, когда ситуация в СССР была катастрофической, а немцы стояли под Москвой. Прислать форму и вооружение полякам обещали британцы и американцы, но не прислали. СССР передал полякам 76 тысяч единиц обмундирования и каждой пехотной дивизии выдал по 40 орудий, 135 миномётов, 8451 винтовке, 162 пистолета-пулемёта, 270 ручных и станковых пулемётов, 1022 револьвера и пистолета.

К началу 1942 года в армии Андерса было 75 тысяч человек, и Сталин предложил полякам "пожаловать" на фронт, но они отказались под предлогом того, что пойдут воевать, только когда вся армия будет готова, "иначе нецелесообразно", и предложили передислоцировать их в Среднюю Азию: там теплее.

После второго отказа воевать Сталин урезал паёк в два раза. Поляки обиделись и... эвакуировались в Иран. Всего в 1942 году СССР покинули 75 451 военный и 37 756 гражданских, выехали две тысячи лётчиков и моряков.

400 млн рублей, потраченные на армию Андерса, поляки обещали вернуть после войны, как и заём в 480 млн рублей. Но позже им всё "простили". Андерс в Тегеране откровенничал: "Русские хотели послать нас на фронт, чтобы немцы нас перебили. Мы и англичане не допустили этого! Мы прибыли сюда не для того, чтобы воевать, а чтобы подготовиться к борьбе за границы будущей Польши!" Так трусость стала "разрушением козней Кремля".

Но СССР идею сотрудничества с поляками не оставил — на территории страны была создана армия Костюшко, а потом и новая польская армия, которая действительно сражалась с немцами.

Нападение польских националистов Армии Крайова на партизан

В. Андерс инспектирует части 2-го польского корпуса. Италия, 1945. Фото © Wikipedia

Но это не все "художества" панов в СССР. Много горя принесли белорусам отряды польского националистического подполья — Армии Крайовой. Суть их борьбы сводилась к следующему: "Пусть белорусов бьют немцы, а мы будем им "сочувствовать". Белорусы не поймут лжи, они народ неграмотный. Через своих людей мы будем наводить полицаев и немцев на белорусские деревни, якобы помогающие партизанам".

Накал борьбы между поляками и советскими партизанами достиг пика в 1943 году, когда первые стали нападать на вторых. Только за лето они провели 81 рейд, вступили в 240 боёв, убили 400 партизан, 120 ранили, расстреляли 250 мирных человек. В разведсводке Центрального штаба партизан о поляках в Вилейской области говорилось: "…Борьбы против немцев не ведут. Ведут антисоветскую агитацию, терроризируют и убивают население, нападают на партизан и заставляют белорусов покидать "исконно польские земли".

В Белицах Лидского района поляки убили 480 мирных жителей, в том числе несколько десятков православных священников с семьями. В феврале 1944 года сожгли 350 дворов в деревнях Турейск и Заборье под Барановичами, население перебили. А один из командиров хвастался, что с декабря 1943 по июнь 1944 года его легионеры убили "шесть тысяч большевиков". По официальным данным, больше 700 тысяч поляков вообще воевали на стороне Гитлера. И даже после этого Сталин не отказался от помощи Польше.

Перерасчёт

Парад 1-й армии Войска польского в Варшаве, 1945 год. Фото © Wikipedia

По данным, которые в 1956 году приводил военный историк генерал-полковник Александр Покровский, на освобождение Польши СССР потратил 14 млрд рублей, в том числе потерял 2821 самолёт, 2966 танков и САУ, 3960 орудий, 10 бронетанкеров, 1 подлодку и 7605 автомашин. Был израсходован 69 161 вагон боеприпасов, 27 412 тонн авиабомб, 24 тонны авиабоезапасов, миллион тонн ГСМ.

На содержание польской армии, участвовавшей в освобождении Польши, ушло ещё 12 млрд. Но главное, что за свободу Польши погибло 477 295 советских солдат и офицеров, было ранено 1 636 165 человек, сотни тысяч стали калеками. Как посчитать эти потери? Оценить их невозможно.

В советское время поляки избегали говорить на эту тему: "Не будем считаться. Мы тоже проливали кровь!" Проливали. Но потери несравнимы. Поляки потеряли во время освобождения Польши 24 707 человек. А вот поляков, погибших на стороне Гитлера, было значительно больше: 108 тысяч. Ещё 60 тысяч попали в плен.

Помощь "братской" Польше

Бойцы Красной армии разгружают муку для польского населения. Фото © ТАСС / Ефим Копыт

Ещё гремели бои, а на разрушенную территорию Польши из СССР пошли эшелоны с продовольствием. Безвозмездно с 1944 по 1946 год было передано 60 тысяч тонн зерна, 62 тысячи наборов зимнего обмундирования, 250 тысяч пар тёплого белья, 250 тысяч свитеров, меховых жилетов и перчаток, 500 тысяч пар портянок. Польской армии было передано 700 тысяч винтовок и автоматов, 3,5 тысячи пушек, одна тысяча танков, 1200 самолётов, 1800 машин, тысячи тонн боеприпасов. Польскому комитету национального освобождения были выданы кредиты в 60 млн рублей и 10 млн долларов.

В апреле 1945 года СССР передал Польше 90 тысяч голов крупного рогатого скота, 40 тысяч овец и 20 тысяч свиней — их раздали крестьянам. От армии поступило 150 тысяч тонн зерна, десятки миллионов метров материи, сотни тысяч тонн хлопка, 100 тысяч кож. С 1946 по 1947 год поляки получили 200 тысяч тонн зерна, а с 1947 по 1949 год — ещё 500 тысяч тонн. А в это время в СССР голодали...

Советские воины восстановили десять тысяч километров железнодорожных путей, 63 станции, восемь депо, 30 километров мостов, Варшавскую электростанцию, 16 тысяч отравленных или взорванных колодцев, восстанавливали автомобильные дороги, везли картофель, подсолнечное масло, инвентарь, чай, керосин, спички. Врачи вылечили тысячи инфекционных больных. Советские сапёры обезвредили два млн мин и авиабомб.

Советские военные разгребли 700 млн кубометров завалов в Варшаве. Город до сих пор на 50% построен из советских стройматериалов. Самое высокое здание в 42 этажа было подарком от Страны Советов — в 1950-х годах был возведён Дворец науки и культуры.

Но кроме экономической помощи СССР "прирезал" полякам своей земли, отступив от "линии Керзона" на 20 километров вглубь советской территории. Польша получила 27 тысяч кв. км территории и один млн новых граждан.

Обнуление долгов

Фото © Getty Images / Erich Andres / United Archives

Когда в Москве в 1956 году обнаружили, что у Польши есть остаток задолженности в 2,3 млрд рублей, его списали в знак поддержки и выдали новый кредит на 800 млн рублей.

Силами советских специалистов в Польше появилось 151 промышленное предприятие, в том числе завод автомобилей в Варшаве, сейчас там производят Daewoo. Был оснащён оборудованием металлургический комбинат в Новой Гуте. В 1959 году СССР передал Польше производство самолётов Ан-2, а в 1965 году — производство уникальных вертолётов Ми-2. Всего с 1944 по 1960 год СССР потратил на Польшу 600 млрд долларов.

Польша так и не стала соцстраной: почти вся земля осталась в руках частников. Поляки ходили на поклон в Кремль от одного экономического кризиса до другого. В 1971 году Брежнев жаловался, что они похожи на лавочников и грызутся за каждую копейку. В 1980-х годах СССР снова дал полякам семь миллиардов инвалютных рублей и снова "простил" остаток в 5,5 млрд в начале 1990-х. И это тогда, когда в России были свои проблемы.

Фото © Getty Images / Erich Andres / United Archives Почему СССР и Россия никогда не предъявляли Польше счетов? 0 Не считали нужным об этом напоминать Пора делать перерасчёт после заявлений современных политиков Польши Если посчитать, то они останутся нам должны и будут выплачивать столетия

Авторы Майя Новик