Варшавский транш: Какие заводы СССР построил полякам и почему подарил миллиарды СССР подарил Польше миллиарды, построил заводы, восстановил инфраструктуру, отстроил из руин Варшаву. Но почему тогда Брежнев называл поляков лавочниками, которые грызутся за копейки? 4 ноября, 01:40 Вид на Дворец культуры и науки в Варшаве. Фото © Shutterstock / den_didenko

В преддверии празднования Дня народного единства в России польские власти изъяли базу отдыха Посольства РФ под Варшавой.

— Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного "польского" праздника в нашей стране — Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у Посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить. А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков, — отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Экономику Польши шатает от кризиса к кризису, несмотря на дотации ЕС. Неумение управлять страной приводит поляков к тому, что им то и дело приходится ходить по миру с протянутой рукой, надеясь то ли на жалость соседей, то ли на их слабость. А иначе невозможно объяснить попытку польского правительства стрясти с Германии или с России хоть что-нибудь под видом репараций. Напомним, МИД польской республики подготовил расчет "военных потерь" в период Второй мировой войны, возмещения которых потребует от России.

Хоть за захват, хоть за освобождение

Ярослав Качиньский объявляет о решении требовать репарации от Германии. Фото © ТАСС / Damian Burzykowski / Newspix / ZUMA

В октябре 2022 года поляки потребовали репарации от Германии. Ущерб от Второй Мировой войны они оценили в 1,32 триллиона долларов. Требовать от соседа возмещения ущерба, казалось бы, логично, если бы не одно «но». В 1953 году Польша отказалась от репараций Германии в ответ на признание её новых западных границ, прошедших по линии рек Ордер и Нейсе. Этот договор был подтвержден обеими странами в 1970 году.

При этом ФРГ добровольно выплатила моральную компенсацию жертвам концлагерей и другим пострадавшим в размере 4,7 миллиарда злотых. Но Польше мало, она заняла удобную позицию, по которой в 1953 году отказалась от репараций, так как «находилась под оккупацией СССР».

Армия Андерса: "воевать не хотим, хотим границы делить"

«Армия Андерса» перед убытием из России. РСФСР, 1942 год. Фото © Wikipedia

После вторжения Германии в Польшу в 1939 году, советское правительство попыталось наладить контакты с польским правительством в изгнании. Но поляки проявили интерес только через три года, когда Гитлер напал на СССР. Тем не менее Советский Союз принимал у себя беженцев: поляков, евреев, цыган. Именно на территории Советов в соответствии с межправительственным советско-польским соглашением 1941 года началось формирование 96-тысячной польской армии под командованием Андерса, которая должна была участвовать в освобождении Польши.

Создание армии проходило за счет СССР. Советы обучали поляков воевать, кормили их, размещали в казармах и одевали. И это в 1941–1942 годах, когда ситуация в СССР была катастрофической, а немцы стояли под Москвой. Прислать форму и вооружение полякам обещали британцы и американцы, но не прислали. СССР передал полякам 76 тысяч единиц обмундирования, и каждой пехотной дивизии выдал по 40 орудий, 135 минометов, 8 451 винтовок, 162 пистолета-пулемета, 270 ручных и станковых пулеметов, 1022 револьверов и пистолетов.

К началу 1942 года в армии Андерса было 75 тысяч человек, и Сталин предложил полякам «пожаловать» на фронт, но они отказались под предлогом того, что пойдут воевать только когда вся армия будет готова, «иначе нецелесообразно» и предложили передислоцировать их в Среднюю Азию – там теплее.

После второго отказа воевать Сталин урезал паек в два раза. Поляки обиделись и... эвакуировались в Иран. Всего в 1942 году СССР покинули 75 451 военных и 37 756 гражданских, выехали 2 тысячи летчиков и моряков.

400 млн рублей, потраченные на армию Андерса, поляки обещали вернуть после войны, как и займ в 480 млн рублей. Но позже им все «простили». Андерс в Тегеране откровенничал: «Русские хотели послать нас на фронт, чтобы немцы нас перебили. Мы и англичане не допустили этого! Мы прибыли сюда не для того, чтобы воевать, а чтобы подготовиться к борьбе за границы будущей Польши!». Так трусость стала «разрушением козней Кремля».

Но СССР идею сотрудничества с поляками не оставил – на территории страны была создана армия Костюшко, а потом и новая польская армия, которая действительно сражалась с немцами.

Нападение польских националистов Армии Крайова на партизан

В. Андерс инспектирует части 2-го польского корпуса. Италия, 1945. Фото © Wikipedia

Но это не все «художества» панов в СССР. Много горя принесли белорусам отряды польского националистического подполья – армии Крайова. Суть их борьбы сводилась к следующему: «Пусть белорусов бьют немцы, а мы будем им «сочувствовать». Белорусы не поймут лжи, они народ неграмотный. Через своих людей мы будем наводить полицаев и немцев на белорусские деревни, якобы помогающие партизанам».

Накал борьбы между поляками и советскими партизанами достиг пика в 1943 году, когда первые стали нападать на вторых. Только за лето они провели 81 рейд, вступили в 240 боев, убили 400 партизан, 120 ранили, расстреляли 250 мирных человек. В разведсводке Центрального штаба партизан о поляках в Вилейской области говорилось: «…борьбы против немцев не ведут. Ведут антисоветскую агитацию, терроризируют и убивают население, нападают на партизан и заставляют белорусов покидать «исконно польские земли».

В Белицах Лидского района поляки убили 480 мирных жителей, в том числе несколько десятков православных священников с семьями. В феврале 1944 года сожгли 350 дворов в деревнях Турейск и Заборье под Барановичами, население перебили. А один из командиров хвастался, что с декабря 1943-го по июнь 1944 года его легионеры убили «6 тысяч большевиков». По официальным данным больше 700 тысяч поляков вообще воевали на стороне Гитлера. И даже после этого Сталин не отказался от помощи Польше.

Перерасчет

Парад 1-й армии Войска Польского в Варшаве, 1945 год. Фото © Wikipedia

По данным, которые в 1956 году приводил военный историк генерал-полковник Александр Покровский, на освобождение Польши СССР потратил 14 млрд рублей, в том числе потерял 2821 самолет, 2966 танков и САУ, 3960 орудий, 10 бронетанкеров, 1 подлодку и 7605 автомашин. Был израсходован 69 161 вагон боеприпасов, 27 412 тонн авиабомб, 24 тонны авиабоезапасов, миллион тонн ГСМ.

На содержание польской армии, участвовавшей в освобождении Польши, ушло еще 12 млрд. Но главное, что за свободу Польши погибли 477 295 советских солдат и офицеров, были ранены 1 636 165 человек, сотни тысяч стали калеками. Как посчитать эти потери? Оценить их невозможно.

В советское время поляки избегали говорить на эту тему. «Не будем считаться. Мы тоже проливали кровь!» Проливали. Но потери несравнимы. Поляки потеряли во время освобождения Польши 24 707 человек. А вот поляков, погибших на стороне Гитлера, было значительно больше: 108 тысяч. Еще 60 тысяч попали в плен.

Помощь «братской» Польше

Бойцы Красной Армии разгружают муку для польского населения. Фото © ТАСС/Ефим Копыт

Еще гремели бои, а на разрушенную территорию Польши из СССР пошли эшелоны с продовольствием. Безвозмездно с 1944 год по 1946 год было передано 60 тысяч тонн зерна, 62 тысячи наборов зимнего обмундирования, 250 тысяч пар теплого белья, 250 тысяч свитеров, меховых жилетов и перчаток, 500 тысяч пар портянок. Польской армии было передано 700 тысяч винтовок и автоматов, 3,5 тысячи пушек, 1 тысяча танков, 1200 самолетов, 1800 машин, тысячи тонн боеприпасов. Польскому комитету национального освобождения были выданы кредиты в 60 млн рублей и 10 млн долларов.

В апреле 1945 года СССР передал Польше 90 тысяч голов крупного рогатого скота, 40 тысяч овец и 20 тысяч свиней – их раздали крестьянам. От армии поступили 150 тысяч тонн зерна, десятки миллионов метров материи, сотни тысяч тонн хлопка, 100 тысяч кож. С 1946 по 1947 годы поляки получили 200 тысяч тонн зерна, а с 1947 года по 1949 годы – еще 500 тысяч тонн. А в это в то время в СССР голодали...

Советские воины восстановили 10 тысяч километров железнодорожных путей, 63 станции, 8 депо, 30 километров мостов, Варшавскую электростанцию, 16 тысяч отравленных или взорванных колодцев, восстанавливали автомобильные дороги, везли картофель, подсолнечное масло, инвентарь, чай, керосин, спички. Врачи вылечили тысячи инфекционных больных. Советские саперы обезвредили 2 млн мин и авиабомб.

Советские военные разгребли 700 млн кубометров завалов в Варшаве. Город до сих пор на 50% построен из советских стройматериалов. Самое высокое здание в 42 этажа было подарком от Страны Советов – в 1950-х годах был возведен Дворец науки и культуры.

Но кроме экономической помощи, СССР «прирезал» полякам своей земли, отступив от линии Керзона на 20 километров глубь советской территории. Польша получила 27 тысячи кв. км территории и 1 млн новых граждан.

Обнуление долгов

Фото © Getty Images / Erich Andres / United Archives

Когда в Москве в 1956 году обнаружили, что у Польши есть остаток задолженности в 2,3 млрд рублей, его списали в знак поддержки и выдали новый кредит на 800 млн рублей.

Силами советских специалистов в Польше появилось 151 промышленное предприятие, в том числе завод автомобилей в Варшаве; сейчас там производят Daewoo. Был оснащен оборудованием металлургический комбинат в Новой Гуте. В 1959 году СССР передал Польше производство самолета Ан-2, а в 1965 году – производство уникального вертолета Ми-2. Всего с 1944 по 1960 год СССР потратил на Польшу 600 млрд долларов.

Польша так и не стала соцстраной: почти вся земля осталась в руках частников. Поляки ходили на поклон в Кремль от одного экономического кризиса до другого. В 1971 году Брежнев жаловался, что они похожи на лавочников и грызутся за каждую копейку. В 1980-х годах СССР снова дал полякам 7 миллиардов инвалютных рублей и снова «простил» остаток в 5,5 млрд в начале 1990-х. И это тогда, когда в России были свои проблемы.

Фото © Getty Images / Erich Andres / United Archives Почему СССР и Россия никогда не предъявляли Польше счетов? 0 Не считали нужным об этом напоминать Пора делать перерасчет после заявлений современных политиков Польши Если посчитать, то они останутся нам должны и будут выплачивать столетия

Авторы Майя Новик