Почему сбитый американский U-2 над Кубой мог стать началом третьей мировой Оглавление Операция "Анадырь" Сбитый U-2 Разрядка ситуации 60 лет назад разразился Карибский кризис, США и СССР остановились буквально в одном шаге от ядерной войны. Что же заставило американцев передумать? 8230 8230 Самолёт-разведчик Lockheed U-2. Фото © Public Domain

27 октября 1962 года американский самолёт-разведчик U-2 был сбит советским ЗРК С-75 "Десна" над Кубой на высоте 21 километр. Американский пилот Рудольф Андерсон стал единственной жертвой Карибского кризиса. Историки до сих пор выясняют значение его фигуры — героя или жертвы заговора — и почему во время полёта у него были отключены системы оповещения. Как события того времени привели к подобной развязке?

Кризис холодной войны заставлял СССР действовать на опережение. Советский Союз тогда значительно уступал США в количестве ядерных зарядов (300 против 6000), но в Вашингтоне об этом не знали. С 1959 года американцы размещали ядерные ракеты в непосредственной близости от Страны Советов. Баллистические ракеты "Тор" были размещены в Британии, ракеты "Юпитер" — в Южной Италии. А в 1961 году появились ракеты и в Турции, до Москвы они могли долететь всего за десять минут.

Москве ничего не оставалось, как предпринять ответные шаги: Хрущёв решил разместить ракеты на Кубе. Это были баллистические ракеты, способные преодолеть до 4500 километров и дотянуться до Восточного побережья США. Вашингтон находился всего в 2000 километрах от советской базы.

Операция "Анадырь"

Решение о размещении советских ракет на Кубе было принято 20 мая 1962 года на расширенном заседании Совета обороны СССР. Остров свободы от этого только выигрывал: маленькое государство, где только что произошла революция, находилось под прицелом американцев. В Вашингтоне размышляли над сроками вторжения.

Всего было решено разместить пять ракетных полков, три из которых были укомплектованы ракетами Р-12 (дальность — 2000 километров), а два — ракетами Р-14 (дальность — до 4500 километров). Всего на Острове свободы планировали разместить 40 пусковых установок, четыре мотострелковых полка с тремя ракетными дивизионами "Луна", способными нести ядерные заряды, военно-воздушные силы, в которые входила эскадрилья бомбардировщиков Ил-28, полк вертолётчиков Ми-4, два инженерных полка и эскадрилью связи.

Наземная группировка войск в случае вторжения американцев должна была вступить с ними в бой и ударить по базе Гуантанамо. Развёрнутые в центральной и на западной Кубе системы ПВО должны были прикрывать небо, а тыловые части имели трёхмесячный запас продовольствия.

Операция "Анадырь" оказалась грандиозной и была выполнена без сучка и задоринки. СССР в рекордные сроки на гражданских судах и самолётах передислоцировал на другой конец света 47 тысяч военных и 230 тысяч тонн груза. Вся техника, которую можно было по контурам опознать как военную, грузилась в трюмы торговых судов исключительно в тёмное время с соблюдением всех правил светомаскировки.

Фотография ракетных транспортёров, прицепов с окислителем и прицепов с топливом, сделанная американской воздушной разведкой в ​​порту Мариэль на Кубе во время Кубинского ракетного кризиса. 4 ноября 1962 года. Фото © Getty Images / Corbis

Все военные, поднимавшиеся на борт кораблей, переодевались в гражданскую одежду и сдавали документы, по которым их можно было идентифицировать как советских граждан, включая комсомольские и партийные билеты. Капитаны, ведущие суда, до выхода в море не знали порт назначения. Только в Атлантике в присутствии представителя КГБ они имели право вскрыть конверт и узнать, куда идут.

Плавание стало настоящим испытанием для ракетчиков, пехотинцев и инженеров: им приходилось ютиться в трюмах, где температура была выше 50 градусов, на палубу выходили по очереди, а возле Кубы прогулки вообще запретили, поскольку над головой барражировали американские разведывательные самолёты.

13 июня 1962 года был отдан приказ "о проведении учений", а 9 сентября первые ракетчики уже прибыли в порт Касильда. Строительство баз шло усиленными темпами, и уже 14 октября американский U-2 засёк на территории Кубы "развёртывание подразделений с боевыми ракетами" 664-го ракетного полка. 15 октября эти ракеты встали на боевое дежурство.

Турбоход "Физик Курчатов" в порту Касильда. Погрузка ракет. На причале видна тень от F-101 "Вуду", самолёта-разведчика, сделавшего снимок. 6 ноября 1962 года. Фото © Public Domain

Пентагонская военщина схватилась за голову. Самые горячие стали подстрекать президента Кеннеди к немедленным действиям: "Кубу надо атаковать!" Однако прежде было решено во что бы то ни стало выяснить истинное положение дел. В Вашингтоне хотели знать количество советских пусковых установок вблизи Восточного побережья США.

Сбитый U-2

Пока дипломаты ставили друг другу ультиматумы, в США готовили 250-тысячную группировку для вторжения на Остров свободы, Кеннеди объявил о блокаде Кубы. В ответ в ночь на 23 октября Фидель Кастро поднял по тревоге РВС и объявил военное положение. Советские ракетчики привели установки в режим повышенной боевой готовности. Правда, выполнять боевые задачи на тот момент мог только 79-й ракетный полк, остальные находились на стадии развёртывания.

Премьер-министр Фидель Кастро выступает с речью по радио и телевидению, во время которой говорит о мерах, принятых Соединёнными Штатами в отношении Кубы. Фактически после поставки советских ракет на Кубу во время холодной войны Соединённые Штаты объявили блокаду острова. Фото © Getty Images / Keystone-France / Gamma-Keystone

Американцы буквально сошли с ума. Начиная с 11:30 их разведывательные самолёты стали проходить над расположениями ракетчиков один за другим. Это продолжалось вплоть до 27 октября, когда командир Группы советских военных специалистов на Кубе (ГСВК) генерал-лейтенант Гречко отдал приказ командиру 507-го полка Гусейнову сбить один из американских разведчиков. Приказ был передан по цепочке вниз. Когда же над городом Банес показалась "цель № 33", командир дивизиона майор Герченов приказал расчёту ракетной установки C-75 "Двина" сбить U-2A.

Как это происходило, известно по воспоминаниям наводчика лейтенанта Алексея Ряпенко. Он перевёл три пусковых канала установки в боевой режим, нажал на пуск первого канала. Ракета сошла с установки и сразу же захватила цель. Через десять секунд была пущена вторая ракета. После попадания первой ракеты в самолёт-разведчик "на экране появилось облако" и U-2 стал быстро терять высоту, вторая ракета уничтожила самолёт.

После удачного пуска ракет солдаты и офицеры встретили вышедшего из кабины С-75 Ряпенко и начали от восторга подбрасывать его. Радость длилась недолго: все ждали вторжения американцев.

Тогда мало кого на земле насторожил тот факт, что U-2 оказалось так легко подбить. На самом деле пилот должен был при малейших признаках атаки уворачиваться от летящих в него ракет. Но этого не случилось, и американский лётчик майор Рудольф Андерсон погиб. Он стал единственной жертвой Карибского кризиса.

Но почему же он ничего не сделал, чтобы сохранить себе жизнь? Это вопрос вопросов. Единственная правдоподобная версия, которая напрашивается сама собой: американцы хотели, чтобы он погиб и стал кнопкой "пуск", которая начала бы третью мировую войну. Возможно, системы предупреждения ракетной атаки с земли в U-2 были отключены.

Разрядка ситуации

Для американцев Андерсон стал героем: его посмертно наградили Крестом ВВС, "Пурпурным сердцем" и похоронили на мемориальном кладбище Вудлон в Гринвилле. Обломки U-2A с серийным номером 56-6676 до сих пор хранятся на Кубе в Музее авиации в Гаване. Интересный факт: с 27 октября по 11 ноября в США погибли ещё три экипажа лётчиков, летавших на разведывательных B-47, всего 11 человек.

Позже стало известно, что причиной смерти Андерсона стала шрапнель из разорвавшейся ракеты: она пробила его высотно-компенсирующий костюм, и пилот задохнулся. Кем он был — героем своей страны или жертвой заговора, — до сих пор не ясно. Чтобы привезти тело пилота на родину, потребовались вмешательство генерального секретаря ООН У Тана и его личный визит на Кубу 31 октября 1962 года.

Кубинцы смотрят на часть обломков самолёта, предположительно, являвшегося самолётом U-2 ВВС США, в котором погиб майор ВВС Рудольф Андерсон – младший. Фото © Getty Images / Bettmann / Contributor

Но это было позже, а 27 октября мир стоял перед началом новой войны. Только рассудочность некоторых американских политиков, указавших на тот факт, что русские уже находятся на Кубе и вторжение на остров приведёт к неминуемому столкновению с Советской армией, остудила вашингтонских ястребов.

Повлияли на них и обещания Хрущёва убрать ракеты с Кубы. В ответ Вашингтон обещал оставить кубинцев в покое и через год убрал ракеты с территории Турции. Мало кто знает, но эвакуация советских ракет и бомбардировщиков велась под контролем Вашингтона. Уже 28 октября в 15:00 командующий ГСВК Гречко приказал командиру 51-го ракетного полка приступить к демонтажу стартовых позиций ракетных дивизионов и начать передислокацию в СССР. Демонтаж позиций был осуществлён всего за два дня. 3 ноября началась погрузка ракет на суда, а последние ракеты покинули Остров свободы 12 декабря.

Советские наземные войска оставались на Кубе вплоть до падения СССР. Среди них были мотострелковые части, танковые части, части ПВО, зенитчики, Войска радиационной, химической и биологической защиты, разведчики и инженерные войска.

Американский патрульный самолёт P2V Neptune пролетает над советским грузовым судном во время Кубинского ракетного кризиса, 1962 год. Фото © Getty Images / MPI Почему США не решились на третью мировую? 0 У них не было точной информации о вооружении СССР Они поняли, что ядерная война будет глобальной У США не было уверенности в возможной победе

Авторы Майя Новик