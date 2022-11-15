Глава Минэнерго Украины назвал сегодняшний удар России самым мощным
Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия нанесла самый мощный с начала СВО удар
Совершённый сегодня удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины был самым масштабным и массированным за всю историю специальной военной операции России. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии", — приводит "Укринформ" слова Галущенко.
Он отметил, что удар был нанесён как по объектам генерации электроэнергии, так и по системе её передачи.
Напомним, 15 ноября Россия нанесла очередную серию ударов по энергетической инфраструктуре на Украине. В стране начали вводить экстренные отключения света. Власти Украины насчитали в общей сложности 85 ударов.
ТАСС / Virginia Mayo