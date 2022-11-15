Глава Минэнерго Украины назвал сегодняшний удар России самым мощным

Совершённый сегодня удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины был самым масштабным и массированным за всю историю специальной военной операции России. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии", — приводит "Укринформ" слова Галущенко.

Он отметил, что удар был нанесён как по объектам генерации электроэнергии, так и по системе её передачи.