ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 20:34
4481

Глава Минэнерго Украины назвал сегодняшний удар России самым мощным

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия нанесла самый мощный с начала СВО удар

Совершённый сегодня удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины был самым масштабным и массированным за всю историю специальной военной операции России. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии", — приводит "Укринформ" слова Галущенко.

Он отметил, что удар был нанесён как по объектам генерации электроэнергии, так и по системе её передачи.

Замглавы офиса Зеленского заявил о повреждении 15 объектов энергоинфраструктуры
Замглавы офиса Зеленского заявил о повреждении 15 объектов энергоинфраструктуры

Напомним, 15 ноября Россия нанесла очередную серию ударов по энергетической инфраструктуре на Украине. В стране начали вводить экстренные отключения света. Власти Украины насчитали в общей сложности 85 ударов.

BannerImage

ТАСС / Virginia Mayo

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar