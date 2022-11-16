Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2022, 14:44

Москалькова требует прекратить распространение фейков о насильном вывозе детей с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения Киева о сотнях украинских детей, якобы насильно вывезенных российской стороной. Так, выступая на международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" в Москве, она потребовала прекратить распространять голословные и ничем не подкреплённые обвинения в адрес нашей страны.

"Мы требуем прекратить распространение ложной информации, измышлений о принудительном удержании детей. Каждый ребёнок, у которого есть законные представители, опекуны, будет возвращён. Каждый ребёнок, который оказался без родителей, получит беспрецедентную помощь, и мир должен об этом знать", — приводит RT слова Москальковой.

Омбудсмен также отметила, что российская сторона не раз просила Киев предоставить списки несовершеннолетних, которых якобы вывезли. Однако многочисленные запросы так и остались без ответа.

Москалькова сообщила о проверке подлинности видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
Москалькова сообщила о проверке подлинности видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"

Ранее Лайф сообщал, что Москалькова опубликовала кадры обмена пленными с Украиной. В ходе процесса она впервые провела конструктивный диалог с омбудсменом Незалежной Дмитрием Лубинцом.

BannerImage

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Дети
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar