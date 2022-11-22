Пророчество великого физика: Как Исаак Ньютон предсказал конец света Великий физик вычислил дату Апокалипсиса путём сопоставления христианских текстов и исторических событий 22 ноября, 01:40 Исаака Ньютон. Жан-Леон Хьюнс (1921 – 1982). Фото © wikiart.org

Религиозный Исаак Ньютон?

Тот факт, что основоположник классической механики и математического анализа был глубоко верующим человеком, для многих оказывается откровением. Дело в том, что богословские трактаты Исаака Ньютона и его работы по алхимии оставались недоступны широкой публике вплоть до 1936 года, когда эти рукописи продали на аукционе Sotheby’s.

Алхимический манускрипт великого ученого. Фото © smotrim.ru / Chemical Heritage Foundation, CHF

Но настоящая сенсация разразилась почти семь десятков лет, в 2003 году, когда об этой стороне гения Ньютона поведали в документальном фильме BBC. Это был год начала войны в Ираке, а Ирак расположен на территории, где когда-то был Древний Вавилон, то есть это библейские места. И вдобавок случилась вспышка ближневосточной лихорадки SARS (к слову, ближайший родственник ковида), и многие верующие её восприняли как кару небесную. Поэтому выводы, которые сделал великий физик после подробнейшего анализа христианских текстов, тогда вызвали особенное смятение.

Во всяком случае, так потом рассказывал тот учёный, который выступал в документальном фильме - профессор истории науки и техники Стивен Снобелен из Университета Королевского колледжа в Галифаксе (Канада). Он изучает религиозные воззрения Ньютона всю жизнь, и, пожалуй, лучше него пока никто не объяснил суть удивительного предсказания физика и то, на чём это предсказание основывается.

Как Ньютон вычислил дату конца света

Доказательство существования этого предсказания – вот эта рукопись, которая каким-то чудом сохранилась. Ньютон был известен склонностью всё время записывать свои расчёты и мысли на отдельных листках, которые всё время терялись. На этом листке расписано семь пунктов, семь шагов его логического рассуждения. Понять их может только человек, который досконально знает как минимум всё Евангелие. Как разъяснил профессор Снобелен, прежде всего расчёты Ньютона основаны на том, что сказано в Книге пророка Даниила и в откровении Иоанна Богослова.

Рукопись Исаака Ньютона с расчётом даты "конца света". Фото © The National Library of Israel

Что там сказано: в Книге пророка Даниила в 7-й главе говорится, что наступит царство, «которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать её», и что эти постыдные времена продлятся в течение следующего периода: «времени, времён и полувремени». По мнению Ньютона, так же, как и по мнению множества других богословов, это следует переводить так: в течение года, двух лет и ещё полугода. Если мы с вами возьмём за основу 365 дней, то таким образом мы получаем число 1277. Но, возможно, тогда летоисчисление немного отличалось.

И ещё что очень важно: теологи полагают, что «дни» в Библии на самом деле означают годы, то есть мы имеем 1277 лет богохульства.

Далее. В главе 11 Откровения Иоанна Богослова написано, что язычники будут попирать святой город 42 месяца, а двое «свидетелей» будут пророчествовать в течение 1260 дней (то есть, как мы теперь понимаем, лет). Собственно говоря, поделив 1260 на 30, мы действительно получаем 42.

В общем, в итоге Исаак Ньютон останавливается на числе 1260. Согласно его выводам, Библия предсказывала, что именно столько лет продлится кощунственная власть. Но нужно было понять, с какого момента начинать отсчитывать этот срок. И изучение истории привело физика к тому, что надо считать с момента образования Священной Римской империи. Это был один из важнейших религиозно-политических институтов в Западной Европе, по сути – христианская империя, в которой церковь руководила государством, то есть проявляла себя как светская власть. Это было кощунством, считал Ньютон.

И началом кощунства, с его точки зрения, был тот момент, когда Папа Римский Лев III (против которого тогда бунтовала римская знать) надел корону на голову лидера западного мира Карла Великого, сделав его «августейшим императором». Таким образом они заручились поддержкой друг друга. Это было в 800 году от Рождества Христова. По мнению Исаака Ньютона, с тех самых пор у руля в христианстве находилась (а по его расчётам, по сей день продолжает находиться) отступническая, коррумпированная церковь.

А дальше уже не обязательно быть великим учёным, чтобы прибавить 1260 к 800.

Что будет в 2060 году?

Фото © Freepik / liuzishan

Тут надо пояснить, как Ньютон понимал «конец света»: это не означает, что в 2060 году мы все умрём до единого. Скорее, это будет конец для очень многих: случится катастрофа, но для тех, кто её переживёт (видимо, не очень многих), настанет благоденствие. Падёт неправедная власть. А самое главное - прекратятся войны и людей даже перестанут учить воевать.

Не может не заставить задуматься и то, что Ньютон в начале XVIII столетия на основе библейских текстов утверждал, что незадолго перед этим эпохальным событием евреи вернутся в Израиль.

И при всём этом первооткрыватель закона всемирного тяготения вовсе не претендовал на роль пророка: он рассчитал всё это только потому, что и в его времена блуждали бесконечные домыслы о том, что Апокалипсис наступит «вот-вот», и он очень хотел с этим покончить.

Авторы Адель Романенкова