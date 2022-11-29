Как связаны смерть Макея и оскорбление россиян папой римским Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, какие версии скрываются за оскорблениями главой Ватикана россиян. 34967 34967 Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Ещё недавно журналисты всего мира восторгались качеством работы пиар-службы папы римского Франциска. Скромный, вежливый, открытый, всегда готовый помочь — именно такой образ ватиканские пиарщики создали своему начальнику. И именно этот образ помогал Католической церкви, испытывающей непростые времена из-за череды педофильских скандалов и теряющей паству из-за утери западным обществом ценностных ориентиров, удерживаться на плаву. Однако на днях Франциск выступил с весьма, мягко говоря, противоречивым и даже расистским заявлением.

В интервью американскому изданию римский понтифик назвал украинцев народом, который принимает "мученическую смерть". И если бы он на этом остановился, то, думается, ничего страшного бы не произошло. В конце концов, Франциск как западный политик должен отрабатывать повесточку, да к тому же украинцы как нация действительно в муках умирают по вине своих руководителей, бросающих людей в топку войны во имя интересов западных хозяев. Однако папа не остановился. Он решил развить свою мысль. — Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее, — заявил он.

То есть папа не только оскорбил народы РФ, но и в лице мусульман-чеченцев и буддистов-бурят обвинил в жестокости к христианам тех, кто не придерживается христианских традиций. Да, после этого интервью в Ватикане сдали назад. Заявили, что никто не хотел обидеть российские народы и что нужно тщательно проверить перевод. Однако вряд ли переводчик не понял ключевые слова папы — жестокость, чеченцы, буряты и т.п. Так что папа сказал то, что сказал. Вопрос в том, зачем ему это было нужно?

Претензия на статус главного переговорщика

Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Судя по всему, эти слова были вызваны эмоциями. Даже понтифики — самопровозглашённые наместники Бога на земле — не чужды земным страстям. В частности, гневу. Гневу от того, что тщательно выстроенный план, на реализацию которого так надеешься и который вот-вот исполнится, неожиданно летит в тартарары.

Ни для кого не секрет, что папа римский не просто служитель культа, а политик мирового уровня, заинтересованный в росте своего статуса и глобального престижа. Он очень рассчитывал на роль посредника в деле разрешения российско-украинского конфликта. Рассчитывал свести вместе Владимира Путина и Владимира Зеленского, освятить своим присутствием подписание какого-то соглашения, а затем собрать всевозможные политические дивиденды за разрешение, хотя бы временное, ключевого военного конфликта современности.

Да, обычно роль посредников выполняли какие-то топовые западные политики, действующие или отставные. Однако сейчас целый ряд потенциальных кандидатов провалил кастинг или же не решился в нём участвовать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Так, подвизавшийся на роль посредника Эмманюэль Макрон ради хайпа слил в прессу содержание своих секретных переговоров с Путиным, прошедших незадолго до начала специальной военной операции. В результате он если уж не навсегда, то как минимум на долгое время вычеркнут российским президентом из списка рукопожатных лидеров. Канцлер Германии Олаф Шольц, искренне заинтересованный в прекращении конфликта, абсолютно несамостоятелен. Он жёстко контролируется американцами, а также вынужден учитывать мнение своих партнёров по коалиции — русофобов из партий "Зелёные" и "Свободные демократы". С этой точки зрения любой его шаг в сторону Москвы будет караться развалом этой коалиции и досрочными выборами, по итогам которых Шольц потеряет власть.

Из-за масштабной антироссийской кампании, развязанной западными элитами, в процесс, который к тому же не гарантирует результата, не рискуют ввязываться и люди посмелее Шольца — та же Ангела Меркель, бывший канцлер Германии. Тех же, кто готов рискнуть (бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан), к процессу просто не допустят по политическим причинам.

В итоге папа и решил занять пустующее святое место, для чего в последние месяцы выступал с вполне примирительными заявлениями и адекватными позициями. В частности, категорически отказывался от требований украинского президента совершить политико-туристический вояж в Киев и пройтись по организованной режимом экспозиции сфабрикованных российских преступлений (та же Буча). Папа давал понять, что сначала он хочет посетить Москву, а уж потом ехать на Украину. И не как турист, а как посредник, то есть с предложениями от России.

Кончина Макея

Владимир Макей. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

По некоторым данным, соответствующие переговоры о визите в Москву шли между представителями папы и Белоруссии, выступающей посредником для римской стороны. Последний раунд переговоров прошёл между папским нунцием Анте Йозичем и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Однако затем случились загадочные события: белорусский министр скоропостижно скончался сразу же после встречи.

Конкуренты Ватикана

Можно только гадать, что там произошло. Умер ли Владимир Макей из-за естественных причин, например от инфаркта? Или он погиб от рук игроков, заинтересованных в раскачке ситуации в Белоруссии? Или же ему помогли уйти те, кому не нужно дипломатическое урегулирование украинского конфликта (те же британцы, не стесняющиеся в средствах)? В любом случае результат налицо: переговоры сорваны, а папе, по всей видимости, сказали, что возобновить их в ближайшее время не удастся. А значит, в гонке за роль посредников в деле заключения мира папу римского на несколько корпусов обходят арабы из Эмиратов и Саудовской Аравии, которые успешно посредничают в деле обмена пленными, и турки, под чьи гарантии была продлена зерновая сделка.

Возможно, именно это и вывело Франциска из себя, после чего он сорвался. Теперь же за этот срыв придётся платить. Ватикан может сколько угодно извиняться и говорить о "неудачном переводе", однако, судя по всему, кандидатура папы римского на роль миротворца сместилась в конец списка претендентов — за Макроном.

Авторы Геворг Мирзаян