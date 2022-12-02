Звонок от Вселенной: Телескоп Green Bank встревожил учёных новыми данными о таинственном сигнале Wow! Учёные "прослушали" участок неба в созвездии Стрельца и начали новый спор о том, что всё-таки там прозвучало в 1977 году. Самое интересное, что ни одна сторона не может на 100% доказать свою правоту. 2 декабря, 01:40 Телескоп Green Bank. Обложка © greenbankobservatory.org

Как получили сигнал Wow!

Ставшее знаменитым Wow! красной ручкой написал профессор Джерри Эйман из Университета Огайо. В ночь на 15 августа 1977 года он, так сказать, дежурил в радиообсерватории. Этой обсерватории давно уже нет, разобрали ещё в 98-м. Её называли "Большое ухо". На самом деле это было большое (103 на 33 метра) параболическое зеркало для радиоволн из космоса. Оно их собирало в пучок и отправляло в приёмные устройства. Потом данные с характеристиками полученных сигналов передавались на компьютер.

Доктор Джерри Эйман. Фото © Документальный фильм Wow Signal, режиссёр Bob Dawson, сценарист Michael Shaw / IMDb

Так вот, доктор Эйман, как обычно, просматривал распечатки этих данных. Надо сказать, занимался он этим даром, ему никто за это не платил — чисто волонтёрская деятельность. Абракадабра из цифр и букв на самом деле обозначала интенсивность сигнала. А интенсивность — это соотношение чётко отличимого сигнала и общего равномерного шума, который есть всегда. Если какой-то особенный сигнал, допустим, в пять раз ярче шума, то компьютер так и пишет: "5". Если же разница больше девяти, то для удобства писали не цифры, а буквы: А — 10-кратная разница, B — это 11, C — 12 и так далее.

И случилось так, что в одном месте на распечатке компьютер выдал следующее: 6EQUJ5. То есть Q — это 26-кратно выделяющийся в общем шуме сигнал, а U означает число 30. Ничего подобного профессор Эйман не видел (или, может быть, лучше сказать "не слышал") за всю свою астрономическую практику. Вот что получается, если перевести этот шифр в график, на котором по вертикали обозначается интенсивность, а по горизонтали отмечены секунды.

Сигнал Wow! представлен как 6EQUJ5. Оригинальная распечатка с восклицательным знаком Эймана, написанным от руки, хранится в Ohio History Connection. Фото © Wikipedia / Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)

Сигнал длился 72 секунды. На самом деле, может, он длился и дольше, но 72 секунды — это максимум времени, в течение которого радиотелескоп мог слушать одну и ту же точку неба. Дело в том, что Земля вращается — и нужная точка всё время уходит. То, что полученный сигнал полностью занял собой весь этот максимум времени, — один из аргументов в пользу того, что он нетривиальный. Это было именно то, чего астрономы, в принципе, и ожидают от инопланетян: чтобы первые 36 секунд по мере приближения к источнику сигнал стремительно нарастал, а потом оставшуюся половину времени так же угасал, потому что источник уходит из поля зрения.

Ещё одна вещь, которая требуется от внеземной цивилизации, — чтоб сигнал был именно узкополосный, потому что как раз при таком условии его можно будет легко отличить. Здесь тоже всё соблюдено — ширина не больше 10 килогерц. И, наконец, частота — в районе 1420 мегагерц. Никакая земная радиоаппаратура на такой частоте не вещает. Зато на такой частоте вещает в космосе самый обыкновенный водород. И ещё в конце 60-х годов астрономы предрекли, что по логике вещей для братьев по разуму эта радиочастота должна быть лучшим выбором для попытки связаться с нами. По той простой причине, что водород — самый распространённый элемент во Вселенной, а любая дожившая до своей космической эры цивилизация обязана преподавать химию и физику в школах.

Откуда пришёл сигнал Wow!

Из созвездия Стрельца, чуть южнее звезды χ (Кси) Стрельца. К сожалению, у нас в Северном полушарии это созвездие зимой не видно. Наблюдать его желательно в июле, лучше в Крыму. Если найдёшь Лебедя, то надо смотреть вниз и чуть вправо. На самом деле гораздо легче распознать в небе это созвездие не таким, каким оно "официально" обозначено, а в виде чайника, то есть там некоторые яркие звёзды выстроены в фигуру, напоминающую чайник. И вот слева от ручки этого чайника и находится то место, из которого "Большое ухо" уловило в 1977 году поразительно интенсивный радиосигнал.

Возможные положения источника сигнала в созвездии Стрельца, вблизи звёздной группы χ Стрельца. Иллюстрация © Wikipedia / Benjamin Crowell

А самое интересное, что космический телескоп Gaia нашёл в этом месте звезду, которая по всем признакам аналог нашего Солнца. Она находится в 1800 световых годах от нас и обозначена в каталогах как 2MASS 19281982-2640123. Теперь это главный подозреваемый в Wow!-деле.

Версии происхождения сигнала Wow!

Вся проблема в том, что он получен только один раз. Парадокс таков, что на сегодняшний день это не позволяет ни утверждать его искусственное происхождение, ни опровергать его.

Если бы это была внеземная цивилизация, то сигнал бы повторился. Меж тем поймать его с тех пор не удаётся. Вот и недавняя очередная попытка тоже ни к чему не привела и тем самым только ещё больше погрузила в задумчивость. Учёные слушали небо слева от "чайника" с помощью сразу двух радиообсерваторий в США: Green Bank и "Антенная решётка Аллена". Обе находятся в списке самых нужных инструментов для поиска сигналов внеземных цивилизаций. Результат — тишина. Вернее, ничем не примечательный равномерный шум.

Но дело в том, что и для естественного сигнала однократность выглядит очень странно. Сейчас, в общем-то, основная версия, что это комета. Как известно, комета — это грязная ледяная глыба, а значит, по мере приближения к звезде из неё выделяется водород. Нашли даже две конкретные кометы, которые могли быть причастны к сигналу Wow!: 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs).

Их открыли уже в 2000-е и подсчитали, что они пролетали через созвездие Стрельца в том числе и 15 августа1977 года. Правда, не совсем в том месте, откуда вылетел Wow!, но очень близко. Они в это время были примерно на таком же расстоянии от Земли, как Юпитер, или немного ближе.

Но противники кометной версии, во-первых, вопрошают, сколько же вокруг этого космического айсберга должно было быть газообразного водорода, чтобы просигналить в 30 раз мощнее шума. А во-вторых, у "Большого уха" было два приёмника, они должны были поймать сигнал оба по очереди: сначала 72 секунды один, потом столько же второй. А это не так: сигнал зафиксировал только один приёмник. По мнению учёных, не могла комета за минуту с небольшим полностью уйти из поля зрения телескопа.

Авторы Адель Романенкова