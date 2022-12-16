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Регион
Опубликовано 16 декабря 2022, 18:13

Посылку со взрывным устройством главе Русского дома в ЦАР отправили из Того

Посылку, в которой оказалось взрывное устройство, главе Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрию Сытому отправили из Того. Об этом сообщает РИА "Новости", в распоряжении которого оказалось фото опасного отправления.

Согласно указанным данным, посылку отправил некий Алекс Севильяно Мингуэса из столицы Того города Ломе.

Глава Россотрудничества назвал терактом покушение на директора Русского дома в ЦАР
Глава Россотрудничества назвал терактом покушение на директора Русского дома в ЦАР

Напомним, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно сегодня. Оно произошло в столице страны Банги. Русский дом там открылся 1 февраля 2022 года.

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ТАСС / EPA / ADRIENNE SURPRENANT

Варвара Романова
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