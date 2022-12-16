Посылку со взрывным устройством главе Русского дома в ЦАР отправили из Того
Посылку, в которой оказалось взрывное устройство, главе Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрию Сытому отправили из Того. Об этом сообщает РИА "Новости", в распоряжении которого оказалось фото опасного отправления.
Согласно указанным данным, посылку отправил некий Алекс Севильяно Мингуэса из столицы Того города Ломе.
Напомним, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно сегодня. Оно произошло в столице страны Банги. Русский дом там открылся 1 февраля 2022 года.
ТАСС / EPA / ADRIENNE SURPRENANT