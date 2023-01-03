Итоги года: "Без срока давности"

Всероссийский проект "Без срока давности" был впервые представлен в декабре 2018 года на 40-м заседании Российского организационного комитета "Победа" ответственным секретарём Поискового движения России Еленой Цунаевой. Его цель — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. Проект призван способствовать формированию в общественном сознании чувства неприятия нацизма и устойчивого представления о неотвратимости наказания за преступления против человечества, какой бы срок давности они ни имели.

В 2022 году форум "Без срока давности" прошёл в Гатчине, Ленинградская область, и стал логическим продолжением предыдущих тематических мероприятий, собрав на своих площадках более 2000 участников. А в Брянской области состоялся второй всероссийский семинар "Без срока давности", на котором около 200 участников из 50 регионов России разработали проекты по сохранению исторической памяти и обсудили методы их реализации. Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), ФГБУ "Роспатриотцентр" и Поисковое движение России.

Всероссийский семинар "Без срока давности" в Брянске. Фото © безсрокадавности.рф

Всероссийский конкурс школьных сочинений "Без срока давности", организованный Министерством просвещения Российской Федерации, проводится с 2020 года, но в 2022 году его участниками стали почти 600 тысяч школьников, студентов техникумов и училищ со всей России, в том числе ДНР и ЛНР, а также образовательных учреждений МИД России за рубежом.

Совместно с Ассоциацией студенческих патриотических клубов "Я горжусь" и Минобрнауки России в августе – октябре 2022 г. уже во второй раз были проведены Всероссийский молодёжный киноконкурс и Всероссийский конкурс молодых литераторов "Без срока давности", а также подведены итоги конкурса выпускных квалификационных работ молодых историков.

В России также проводится Всероссийский студенческий архитектурный конкурс "Без срока давности. Минута молчания". Он направлен на вовлечение молодых архитекторов в процесс визуализации образов исторической памяти геноцида советского мирного населения во время Великой Отечественной войны. Впервые конкурс был объявлен в 2021 году — тогда поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал вышли 60 студентов из 16 вузов, представившие 33 проекта мемориалов.

Студенты ТвГТУ представили проекты на архитектурный конкурс "Без срока давности. Минута молчания". Фото © VK / Без срока давности

Ежегодно 19 апреля по всей стране также проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В этот день проводится комплекс памятных мероприятий. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях. В 2022 году в рамках Дня единых действий в каждом регионе России состоялась реконструкция исторических фактов "Без срока давности", открылась уникальная выставка архивных документов "Без срока давности. Суды истории", посвящённая Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Всего в мероприятиях 19 апреля приняли участие более 6,5 миллиона человек.