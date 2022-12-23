Наличный расчёт: За какими платежами и переводами ужесточат контроль в следующем году В следующем году ужесточат контроль за операциями и переводами. При этом будут некоторые ограничения на снятие наличных. На что обращать внимание при платежах, и какие новшества ждут получателей денег 22 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Какие ограничения будут действовать на снятие наличных в банках и оплату ими

До 9 марта 2023 года в России действуют определённые валютные ограничения. Они касаются как юридических лиц, так и физических. Продлит ли их действие Банк России или отменит, будет зависеть от экономической обстановки в стране и в мире.

— Таким образом, в начале следующего года будет действовать запрет на снятие наличной валюты со счетов. Физические лица могут снимать в долларах и евро только средства, поступившие на их счета до 9 марта 2022 года. В остальном, деньги получить, конечно, можно, но их выплата будет осуществлена в рублях по курсу банка на день снятия, - объяснил советник по правовым вопросам Юридической группы "Совет" Александр Федотов.

Есть ограничения и на покупку валюты. Банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Остальную валюту банки могут продавать свободно.

Продлеваются на следующий год и другие ограничения. Например, размер суммы в валюте, которую можно вывозить наличными за границу, ограничен 10 тыс. долл. США на человека.

— Для юридических лиц остаётся действующим ограничение на получение наличной валюты: только на командировочные расходы — не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. При этом получение наличных в других валютах не запрещено, — добавил Александр Федоров.

Какие ограничения распространятся на денежные переводы

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На сегодняшний день перевод валюты за границу из России зависит от возможностей банка, потому что на это влияют санкции. Список стран, в которые можно отправить деньги, необходимо уточнять в конкретной финансовой организации.

— Относительно переводов из-за границы в Россию ограничений, запретов Банк России не вводил. Со стороны РФ такие переводы возможны. Но деньги, полученные в качестве перевода из банка за пределами страны, а также с электронных кошельков, выдаются исключительно в рублях. Конвертация производится по курсу банка, — рассказал Александр Федотов.

Он добавил, что также по-прежнему напряжённой остается ситуация с открытием счетов российскими гражданами и юридическими лицами в иностранных банках. Во-первых, на практике возникают проблемы с более строгими проверками, запросом дополнительных документов со стороны банков. Во-вторых, даже если счёт уже открыт, остаётся проблема с блокировками денег и невозможностью их дальнейшего использования без личного посещения банка.

— С 2023 года усиливается контроль за переводом денег и за попыткой избежать уплаты налогов с доходов, полученных переводом. Для этого расширены полномочия налогового органа по сбору информации о клиентах, осуществивших сомнительную операцию с деньгами. Так, с момента вступления в силу изменений налоговый орган будут вправе запросить у банка сведения о клиентах и о проводимых операциях. В свою очередь банки не вправе будут отказать в предоставлении сведений. Ранее они могли сослаться на банковскую тайну и не предоставлять налоговой инспекции информацию о клиенте, но в 2023 году такого права уже не будет, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Надежда Федорчук.

Тем временем, пояснила юрист, несмотря на то, что контроль за денежными операциями усилился, требования к ним остались прежними. Если перевод связан с тем, что человек получил доход, например, за оказание услуг или за передачу в аренду имущества, то нужно предоставить в налоговую инспекцию информацию о нём и уплатить налог на прибыль. В ином случае, если налоговики обнаружат, что получатель не заплатил НДФЛ с перевода с карты на карту, то начислят налог, пени и штраф.

— Помимо усиления контроля за переводом денежных средств с карты на карту, с 1 января 2023 года будут установлены так называемые макропруденциальные лимиты для потребительских кредитов. При этом они не связаны со снятием наличной валюты. Такие лимиты начнут действовать в отношении потребительских кредитов, которые будут выданы с 1 января по 31 марта 2023 года, а также в отношении потребительских кредитов, лимит по которым будет в этот период увеличен, — добавила Надежда Федорчук.

Эта мера направлена на то, чтобы снизить долговую нагрузку на заёмщиков. Требования к ним станут жестче, и если банк увидит, что выплата кредита может быть затруднительна, то не выдаст деньги.

Как будут контролировать расчёты наличными в 2023 году

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Чтобы не было проблем с законом, не нужно совершать операции, которые могут показаться контролирующим органам странными. Ведущий юрист Европейской юридической службы Евгений Лучин назвал основные признаки подозрительных операций.

К примеру, у человека много контрагентов и их число непривычно большое. Много физических лиц, являющихся плательщиками или получателями (допустим, более десяти в день или более пятидесяти в месяц). Насторожить могут и частые операции по зачислению или списанию безналичных денег.

Привлекут внимание также большие объёмы операций по списанию или зачислению безналичных денег между физлицами (более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц). Подозрительным выглядит и короткий промежуток времени между переводами. Ещё один тревожный звонок, если в течение недели средний остаток денег на счёте на конец дня не превышает 10% от среднедневного объёма операций по нему.

— Какие могут быть рекомендации для граждан, которые хотят избежать проблем? Во-первых, нужно для любого перевода понимать его назначение, основания и получателя. Документальное подтверждение любого платежа необходимо, в частности, должен быть договор займа, например, даже если деньги переводятся приятелю. Во-вторых, указывайте назначение платежа в переводе, это поможет избежать вопросов со стороны той же налоговой, — пояснил Евгений Лучин.

Авторы Нина Важдаева