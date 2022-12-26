Золотой запас: Куда вложить новогоднюю премию Работникам начали выплачивать новогодние премии. Их размер различается. Кто-то получит 50 тысяч, а кто-то и 500. Актуальным остаётся вопрос, куда вложить деньги, чтобы увеличить сбережения. 25 декабря, 23:40 Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Стоит ли досрочно гасить кредит

Уровень закредитованности россиян в уходящем году превысил 55%, долги перед банками уже превышают 25 триллионов рублей. По словам экспертов, если появится дополнительный доход в виде бонуса или новогодней премии, имеет смысл сначала закрыть или значительно снизить сумму кредита.

Частично-досрочное погашение снизит и начисляемые проценты, и тело кредита. Начинать приумножать средства следует только с чистой долговой историей. Такую рекомендацию дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Когда имеет смысл покупать валюту, а когда нет

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Курс доллара перед Новым годом начал активно расти. На этом фоне многие задумались, не перевести ли часть денег в иностранную валюту. Конечно, если человек собирается в отпуск за границу или сумма сбережений достаточно велика, то можно сделать небольшой валютный запас. Таким образом удастся диверсифицировать свои вложения. Но в целом к доллару и евро экономисты сейчас относятся настороженно. Они уже перестали быть валютами-убежищами, как раньше.

— На фоне умеренно сильного рубля сохранение и приумножение средств в долларах, евро и других валютах недружественных стран — это весьма рисковая история. Экономические риски и энергетический кризис в той же еврозоне никуда не делись. При этом российская экономика демонстрирует сегодня завидную устойчивость и стабильность, — отметил Андрей Лобода.

Инвестиции бывают разные. Кто-то хочет заработать быстро и совершает рискованные вложения под обещанные высокие проценты доходности. Кто-то думает об инвестициях долгосрочных, например о том, чтобы накопить денег для пенсии. Всё зависит от целей каждого человека.

— Но сейчас на первый план всё же выходит задача максимально уйти от риска и защитить деньги в рублях. Поэтому стоит к таким вложениям относиться консервативно, не гнаться за высокой прибылью. С этой точки зрения можно вкладываться в иностранную валюту. После новогодних праздников курсы доллара и евро могут вырасти. Если же вы не планируете трогать сбережения очень долго, то лучше приобрести инвестиционные монеты из золота и серебра. Это выгодно на долгосрочную перспективу. Металлы растут в цене во время кризисов, — считает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

В каких случаях лучше открыть банковский вклад

Андрей Лобода считает, что скоро может начаться новый цикл снижения ключевой ставки Центробанка. Это может произойти уже весной будущего года. В такой ситуации, по мнению аналитика, есть смысл рассмотреть открытие банковского вклада и зафиксировать процентную ставку хотя бы на один календарный год. Сегодня в крупных банках она колеблется от 7,5 до 10%. Ключевая ставка Банка России сегодня составляет 7,5% и может снизиться к апрелю на 0,5%.

Какие ценные бумаги могут оказаться самым выгодным вложением

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Для частных инвесторов привлекательным инструментом сегодня остаётся ОФЗ. Средневзвешенная доходность этого инструмента немногим превышает 10%. Такое мнение высказал Андрей Лобода.

— Если вы готовы ждать хотя бы год, то можно вложиться в акции. Суммы в 50–500 тысяч рублей по критериям ЦБ относят вас к розничным (неквалифицированным) инвесторам, поэтому на выбор предоставляются в основном российские активы, плюс есть доступ к акциям Гонконга, — рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Он отметил, что в кризисном 2022 году все рынки акций падали, так что сейчас большой выбор достаточно дешёвых ценных бумаг компаний (относительно предыдущих лет).

Валерий Емельянов считает, что суммы от 50 тысяч уже достаточно, чтобы собрать хороший портфель из акций и облигаций. Покупка одного лота акций редко обходится дороже пяти тысяч рублей. Разумно хотя бы половину денег выделить под акции, а остальное вложить в облигации и прочие спокойные активы. Рублёвые качественные облигации сейчас дают возможность зафиксировать ставку 7–9%, валютные (с привязкой к доллару) — 3–7% на год.

— Самый простой вариант — вложиться в корпоративные облигации, которые будут приносить 10–12% в год. Этот вариант подходит для небольших сумм. В целом же, если говорить про вложения порядка 50 000 – 100 000, ждать от них какого-то серьёзного дохода не стоит. Если, конечно, речь не идёт о рискованных инвестициях, но их нельзя делать без опыта. К тому же стоит помнить и о вероятности потери денег, — считает финансовый эксперт, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту

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Сегодня значительно растёт привлекательность инвестиций в майнинг. Вход на низком рынке в добычу биткоина может дать существенную прибыль. Об этом рассказал Андрей Лобода.

Впрочем, финансисты предупреждают: всё, что касается криптовалют, — инвестиции исключительно для тех людей, кто готов потерять деньги. Это очень высокорискованные вложения. Да, можно получить огромную прибыль, но высок риск и потерять все накопления. В криптовалюту ни в коем случае нельзя переводить последние сбережения и тем более инвестировать заёмные деньги.

Авторы Нина Важдаева