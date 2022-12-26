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Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 20:02
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В Британии ужаснулись от стратегического хода Путина

Express: Помощь Путина Шотландии в случае объявления её независимости ослабит Британию

Шотландия может оказаться в сфере влияния Москвы в случае успешного референдума о независимости автономии, входящей в состав Соединённого Королевства. Об этом заявил эксперт по внешней политике Азим Ибрагими в интервью британскому изданию Express.

Ибрагими считает, что после ухода британских компаний из уже независимой Шотландии ей понадобится экономическая поддержка, которую могут оказать Россия или Китай.

"Бизнес наверняка уйдёт оттуда. Шотландия и Эдинбург — это лидеры по страхованию жизни, а большинство компаний из этой сферы уже заявили, что им придётся уйти. <…> А когда твоя экономика не защищена, такие люди, как [президент России Владимир] Путин, непременно постараются помочь Шотландии", — заявил эксперт.

По мнению Ибрагими, выход автономии из состава метрополии существенно ослабит Лондон и тогда "Британия окажется в очень странной и опасной ситуации".

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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