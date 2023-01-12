Кто и как крышует секты в Незалежной и что обещают украинцам Кто и как натравливает украинцев против России и почему Украину заполонили ассамблеи богов. 17503 17503 Обложка © ТАСС / ЕРА / OLEG PETRASYUK

Апокалипсические черты масштабного религиозного кризиса на Украине, которые привели несколько лет назад к расколу и гонениям на каноническую православную церковь, получили своё развитие в результате насаждаемых культов на западные гранты. В Незалежной порядка 70 разных квазихристианских сект, адепты которых в разное время занимали и занимают крупные чиновничьи посты. Простым и непростым людям харизматы-настоятели подобных общин обещают рай в этой жизни — на Западе. Неслучайно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в прошлом году озвучил практически методичку, которой вскормлен украинский нацизм. Так, "Европа — это сад", явно подразумевается райский, а весь "остальной мир — джунгли".

На Украине предлагают жаловаться на пророссийских священников. Фото © T.me / ГАСПАРЯН

О том, что на территориях, контролируемых Киевом, очень серьёзно работает пропаганда, эксперты говорят уже давно. Военная спецоперация на Украине позволила собрать доказательства и установить методы, при помощи которых внедряется крайне радикальная идеология.

5 самых активных и деструктивных квазихристианских сект на Украине. Инфографика © LIFE

— Пропаганда не позволяет человеку задуматься о происходящем. Ему выдают сразу готовые решения и обещают за борьбу с нами тотальную помощь Запада. Там используются в том числе и приёмы перевёрнутого зеркала — заимствована советская риторика Великой Отечественной войны, которая обращена сейчас против нас, объясняют эксперты. Люди в это верят так же, как и в то, что могут нас победить. Они реально считают, что уедут на Запад и будут там жить, — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков.

По большому счёту на Украине произведён один из самых бесчеловечных экспериментов по промывке мозгов. Об этом не раз говорили религиоведы. Огромное количество квазихристианских сект стало плодородной почвой для майданов, нацистской идеологии и иллюзий.

— Украина с середины нулевых находится на первом месте среди государств постсоветского пространства по динамике распространения псевдохристианских организаций. Большинство из этих организаций имеют иностранное происхождение — в основном США. Несмотря на то что, согласно Минюсту Украины, значительная часть данных нетрадиционных религиозных культов официально возглавляется гражданами Украины, реальные управленческие центры, команды по финансовым и идеологическим, вероучительным вопросам находятся за пределами Украины, — сказал Лайфу судебный эксперт-религиовед, член Русского религиоведческого общества Игорь Иванишко.

Пять самых активных и деструктивных квазихристианских сект Украины

По данным Игоря Иванишки, первое место по количеству приходов занимает духовный центр "Возрождение", который возглавляет Владимир Мунтян, ранее судимый за кражи и мошенничество.

— Эта секта имеет огромную армию адептов, представительства во всех крупных городах Украины. Большое количество потерпевших и неоднократные экспертизы показали, что культ представляет угрозу для граждан, а лидер секты использует различные методики воздействия на сознание адептов. Несмотря на регулярные скандалы и многочисленные попытки обманутых привлечь к ответственности руководство секты, многотысячная квазихристианская организация продолжает активно действовать на Украине. Это объясняется тем, что её лидер имеет тесные взаимовыгодные отношения с бывшим (порошенковским) и действующим руководством государства, — добавляет Иванишко.

Второе место занимает "Посольство Божье", возглавляемое иностранным гражданином Сандеем Аделаджей, напоминает религиовед. "Секта стала наиболее популярной после поддержки во время "оранжевой революции" проамериканского кандидата в президенты Виктора Ющенко. Во многом именно благодаря участию сектантов из "Посольства Божьего" на Майдане в Киеве — одновременно на площади находилось до 14 тысяч адептов секты — Ющенко одержал победу и затем отблагодарил лидеров псевдохристианских объединений за поддержку.

Иванишко объясняет, что благодаря "оранжевому правительству" секта многократно увеличила своё влияние и численный состав. Однако после ухода покровителей "Посольства Божия" из власти сам лидер секты оказался фигурантом уголовного дела, согласно которому, он мошенническим путём завладел многомиллионными вложениями участников секты.

Также эксперт обозначил в качестве третьей по численности секты "Новое поколение". Это образование тоже участвовало в государственных переворотах на Украине, получив административную и прозападную поддержку.

Четвёртая организация в этом списке — "Церковь добрых перемен". Её возглавляет воинствующий харизмат Геннадий Мохненко, который заставлял детей рыть окопы под Мариуполем и прославился своими экстремистскими призывами и неевангельской публичной риторикой.

Пятая — крупная одиозная харизматическая секта "Слово жизни". Следует напомнить, что по "Слову жизни" в Швеции проводились исследования с привлечением известных психологов и психиатров, которые на основании изучения личных дел пациентов, бывших участников секты, сделали вывод о серьёзной опасности организации.

— Сейчас на Украине действует более 70 крупных различных квазихристианских религиозных сект, которые активно участвуют в поддержке ВСУ, передаче денежных средств, военного снаряжения и оборудования боевикам националистических подразделений. В проповедях присутствует крайняя националистическая, ксенофобская риторика. Часть послушников по "благословению" своих лидеров записались добровольцами в карательные батальоны. Используют различные цифровые технологии в их вербовочной деятельности. Задействована передовая электроника, включая спутниковое оборудование, позволяющее в высоком качестве передавать трансляции служений в Сети, — рассказал Иванишко.

Авторы Андреас Лапенков