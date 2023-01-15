Избавление от болезней: Что можно и что нельзя делать в Сильвестров день 15 января 15 января на Руси праздновали день святого Сильвестра, римского епископа, и лечили семьи. 14 января, 23:40 Фото © Shutterstock

По древним поверьям, в этот день крестьяне заговаривали болезни и выгоняли из домов и хлевов лихоманок. В древности верили, что болезни-лихоманки — это злобные духи-сёстры, которые в самые суровые морозы лезут в дома к людям, чтобы погреться. С нажитых мест, из леса и из-под земли, их выгоняет к жилью лютый мороз. Эти злобные сестрички могли прикидываться старушками-странницами, просились на постой переночевать и могли извести за ночь целые семьи. "Иродовых сестёр" было двенадцать, и у каждой было своё имя: Лихорадка, Лихоманка, Огневица, Трясавица, Бледнуха, Желтуха и так далее. Они то трепали, то ломали, то знобили тело человека. И всех их мог изгнать святой Сильвестр. В деревнях так и говорили: "Святой Сильвестр гонит лихоманок-сестёр за семьдесят семь вёрст".

Сестрички забирались не в абы кого, а искали тех, кто погрешнее, повиноватее. Каждая имела свой вид. Например, Лихо поджидало в сенях за дверью, оно было тощенькое, а часто ещё и безрукое и слепое. Другие, по поверьям, сидели под порогом, цеплялись за дверь, нависали с притолоки, липли к косякам. От непрошеных гостей защищались "углём от семи печек" или четверговой солью. Зазывали в гости знахарок, которые якобы умели "смывать" лихоманок с дверных притолок.

На Руси 15 января считали куриным праздником. В этот день хозяйки тщательно убирались в курятнике, "ладили" насесты, окуривали стены и потолок девясилом или навозом, вешали на порог на ниточке камень — "куриного бога", который якобы "не пускал" в курятник "злых кикимор". Этот день считали особенным — верили, что если 15 января чёрный петух, которому семь лет, снесёт яйцо, то летом из него появится змей Василиск. Этот змей имел в представлении крестьян два хобота и птичий клюв и садиться мог только на камни. Убить калёной стрелой его было невозможно, но можно было спалить огнём.

В Болгарии в этот день по особому относились к буйволам. Если в семье были такие животные, то ночью мужчины отправлялись в хлев, завязывали буйволам рога тряпицей и оглаживали животных со всех сторон, а днём кормили их пирогами, давали немного спиртного — вина или ракии — и обязательно спаивали им молоко буйволиц или кормили молочными продуктами.

Приметы Сильвестрова дня

Фото © Shutterstock

В этот день треск дров в печи и ранний отход птицы ко сну предвещали лютую стужу. Сорока, прилетевшая к жилью, предсказывала близкую метель. А вот ранний крик петухов или ныряние домашней птицы в снег означали приближающуюся оттепель. Чтобы определить, какой будет погода, в этот день смотрели на месяц. Если рога у него крутые — к морозу, если пологие — к метели, а если рога яркие и резко очерчены — то к сильному ветру. В Чехии верили: какая погода бывает на 15 января, такая же будет и в сентябре.

Борьба с колдунами

Константин ведёт под уздцы коня, на котором восседает папа Сильвестр. Фреска в капелле Сан-Сильвестро, XIII век. Фото © Wikipedia

Сам святой Сильвестр зазывание в дом знахарок не одобрил бы, потому что при жизни буквально сражался с жрецами и чародеями. Святой жил в Риме в начале IV века и в молодости едва не стал мучеником за веру. Он был приговорён к смерти градоначальником Тарквинием, но пока ожидал казни, Тарквиний умер — и Сильвестра отпустили. В 30 лет он стал дьяконом, потом пресвитером, а после кончины папы Марцеллина был избран епископом Рима. Надо уточнить, что дело шло в те времена, когда Римская церковь ещё не отпала от православия.

Всю жизнь Сильвестр посвятил проповеди христианства среди римлян, но прославился тем, что обратил в христианскую веру императора Константина Великого, который и прекратил гонения на христиан, признав православие.

По некоторым данным, мать Константина, будущая святая равноапостольная императрица Елена, в это время склонялась к принятию иудейства. Христиан она, как и другие иудеи, сочла многобожцами, но Константин для выяснения истины решил устроить диспут. Со стороны иудеев были призваны 12 книжников во главе с чародеем Замврием, а со стороны христиан был один епископ Рима Сильвестр. Не прибегая ни к каким ухищрениям, только с помощью цитат из Ветхого Завета и Евангелия, Сильвестр одного за другим разбил в пух и прах всех своих оппонентов, доказав, что Христос был тем самым Мессией, которого столько веков ждали иудеи, а Бог един в трёх лицах.

Тогда последний из оппонентов, Замврий, прибег к хитрости. Как последнее доказательство силы Бога иудеев, он велел привести в зал свирепого и сильного быка, прошептал ему на ухо что-то — и бык упал на пол замертво.

Сильвестр пытался обличить Замврия в колдовстве и предложил ему воскресить быка, силой того же самого демона, имя которого тот только что прошептал на ухо животному. Но хитрый Замврий предложил Сильвестру показать силу Христа и самому воскресить быка. "Пусть Сильвестр воскресит его во имя своего Иисуса Христа, и тогда мы все уверуем в Него. Но ему его не воскресить!" — так самоуверенно ответил Замврий Сильвестру. По преданиям, Сильвестр приник к уху павшего животного и именем Иисуса Христа повелел демону, умертвившему быка, выйти из животного, а быку приказал подняться, быть отныне тихим и спокойно вернуться к стаду. И вот на глазах у всех бык, которого с трудом привели в зал несколько человек, ожил, встал, постоял и спокойно удалился. Все, кто присутствовал при таком странном окончании диспута, признали истинность христианской веры и крестились.

Но это не все чудеса святого Сильвестра. По легенде, в 314 году он изловил морского монстра Левиафана, а кроме того, уничтожил дракона и воскресил людей, которых это чудовище убило.

"Чудо Папы св. Сильвестра". Фреска Мазо Ди Банко, 1340г. Фото © Wikipedia

О дальнейшем житии святого известно мало. Знают, что он скончался 31 декабря 335 года, однако обстоятельства его смерти разнятся. По данным православной церкви, он спокойно почил в своей постели, а по данным католиков, стал мучеником за веру и был убит иноверцами. Сильвестр I был похоронен рядом с мучениками-первохристианами в катакомбах Присциллы. Только в VIII веке его останки были перенесены в храм Сан-Сильвестро-ин-Капите, построенный в Риме в его честь.

Кстати, в Средние века праздник Нового года 31 декабря назывался в Европе Сильвестром. Даже сейчас вопрос, "как собираешься справлять Сильвестра", означает, что спрашивающий интересуется твоими планами на Новый год. В этот день в Голландии девицы старались изо всех сил работать, так как верили, что их трудолюбие будет замечено святым и он даст им хорошего жениха. В Португалии проводили грандиозные торжества, в Чехии не ели курятины, а на праздничный стол ставили карпа с яблоками и чечевицей. В Германии пекли обрядовую выпечку штуцвек, которая представляет собой сдобную булочку с двумя "головами" и двенадцатью поперечными разрезами, и пили пунш и вино из яблок. Головы булочки символизировали старый и новый год, а разрезы — двенадцать месяцев.

Авторы Майя Новик