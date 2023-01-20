В Госдуме рассказали о российской технике на столах депутатов

Депутат Госдумы Александр Толмачёв поддержал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от техники американской компании Apple в пользу белорусского ноутбука "Горизонт". В беседе с Лайфом парламентарий выразил надежду на то, что и наша страна в скором времени перестанет зависеть от зарубежных гаджетов, при этом он отметил, что на столах в нижней палате парламента уже стоит российская техника.

"Замена иностранной техники на отечественную — вот это правильно! Я надеюсь в скором времени увидеть повсеместно в наших цехах, школах, больницах, офисах и на предприятиях технику российского производства. Во-первых, это рабочие места. Во-вторых, важна безопасность. Мы ведь свои вещи в квартире у соседа не храним, верно? <...> Что касается компьютера, могу сказать, что депутаты Госдумы давно опередили президента Белоруссии, у нас на столах стоит техника российского производства. Качественная, удобная, всё летает, не лагает. Можем ведь!" — отметил Толмачёв.

Депутат подчеркнул, что "одним махом" запретить зарубежные гаджеты не получится, переход на отечественные разработки должен быть "плавным". В особенности, по словам Толмачёва, это касается госучреждений и предприятий, где хранится секретная информация. С мнением парламентария согласился и его коллега Алексей Журавлёв. Он также заявил о необходимости обеспечить независимость отечественной сферы высоких технологий от Запада. По словам депутата, в любую микросхему при желании может быть вшито всё что угодно — от датчиков слежения до программы на самоуничтожение, поэтому вопрос национальной безопасности в данном случае должен быть превыше всего.

"Нам нужен технологический суверенитет, как тот, что был в советское время: свои поезда, автомобили, самолёты. Потенциал для этого у России есть. И вкладываться в такие разработки государство сейчас готово. Наконец на всех уровнях пришло понимание того, что нельзя во всех аспектах зависеть от Запада, тем более когда он твёрдо намерен тебя уничтожить", — подчеркнул Журавлёв.