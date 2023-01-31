Поднять ставки: Почему США ведут охоту за украинским титаном Американцы больше не скрывают, зачем им на самом деле нужен украинский конфликт. С чем связан их интерес? 30 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

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28 января издание Newsweek назвало новую причину, из-за которой США невыгодно купировать конфликт на Украине. По словам журналистов, Вашингтон поддерживает Киев в первую очередь из-за титана — жизненно важного ресурса, который используется в передовых военных устройствах, авиакосмической отрасли, а также при создании вертолётов, танков и ракет большой дальности.

— Сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использованию титановых ресурсов Украины. В перспективе это сформирует основу будущего сдерживания России и Китая, — отмечает корреспондент Newsweek Дэвид Бреннан.

Гипотетически это звучит так: если Украина победит, Запад окажется в выгодном положении и сможет создать новый канал добычи титана. Но если Киев проиграет, то Москва усилит своё глобальное влияние на все стратегически важные ресурсы. Все понимают, что ставки слишком высоки. Но в этой истории "в духе шпионских боевиков" есть куча нюансов, и они делают её менее однозначной.

Производители титана в мире – 2023

Титан входит в топ-35 "жизненно важных" полезных ископаемых. Это американский рейтинг. При этом 90% используемой руды США импортируют, и далеко не всегда из дружественных им стран. С 2020-го Америка не производит даже титановую губку, которую делают и в России, и в Китае, и в Японии.

Ведущее место по разведанным запасам титановых руд занимают РФ (58,5%) и Украина (40,2%). Но запасы — это ещё не всё. В России удалось выстроить вертикальную интеграцию производства титана. На Урале по состоянию на февраль 2022-го производилось 90% российского титана, который экспортировался как минимум в 50 стран мира.

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По мощностям с Россией сопоставим разве что Китай, но большую часть титана он производит для внутреннего рынка. По данным Геологической службы США, в прошлом году КНР произвела свыше 231 тысячи тонн титановой губки, или 57% мирового производства. Далее следуют Япония и Россия. Но у России гораздо более серьёзные производственные мощности, чем у японцев.

У Украины с титаном всё обстоит иначе. По некоторым данным, она произвела в прошлом году около четырёх тысяч тонн титановой губки. А губка — это полуфабрикат, а не готовое изделие, и, чтобы её довести до ума, нужны дополнительные затраты.

То есть там (на Украине) есть титановое сырьё, но нет ни достаточных мощностей в титановом производстве, ни значительного внутреннего потребления. Украина в мировой логистике играет роль промежуточного звена.

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— Украина была задействована в цепочке производства титана. То есть сырьё для титана — ильменит — добывается в больших масштабах либо в Африке, либо в Латинской Америке. Дальше этот ильменит везли на кораблях на Украину, где работали горно-обогатительные комплексы. После этого руда направлялась в том числе и на Урал, где из неё выплавлялся титан. И там же делались изделия для "Боингов". То есть больше трети изделий поставлялось из России. Россия всегда была конечным поставщиком титана, — отмечает глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Что происходит в мире сейчас

Boeing и Airbus, крупнейшие потребители титана, не раз заявляли о намерениях отказаться от российского продукта. В декабре 2022-го представители Airbus заявили, что процесс отказа "сдвинулся с мёртвой точки".

— В такой ситуации "Боингу" нужно будет откуда-то брать треть ресурсов (которые ранее поставляла Россия), а Airbus — более 40% заместить. И уже сейчас была информация, что задерживаются поставки новых самолётов. Некоторые компании заявили, что из-за санкций "Боинг" испытывает проблемы с комплектацией своих самолётов, — отмечает глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Судя по всему, Запад всерьёз загорелся идеей с украинским титаном. По данным экспертов, просчитыванием рисков никто там не занимался, американцы следуют принципу "сначала ввяжемся в драку, а там уже видно будет". С другой стороны, сейчас для США удачное время для того, чтобы "под шумок" составить бизнес-план возможного украинско-американского предприятия.

Почему США выгодно воевать

Развернувшийся на Украине конфликт выгоден для США во многих отношениях.

За счёт военных поставок американские военные предприятия сейчас расширяют рынки сбыта. Если до 2005 года доля европейских компаний в мировом ВПК составляла, по некоторым данным, около 25%, сейчас она стремительно падает.

Когда говорят о том, что США тратят слишком много денег на Украину, упускают из виду тот факт, что прошлогодняя "спонсорская помощь" Киеву — это всего 3% от американского оборонного бюджета. А вот то, что они могут получить, — ресурсы Украины, это впечатляет.

Партия военной помощи из США, доставленная на Украину. Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Возможно, что, получив украинский титан, США и Европа в перспективе ослабят собственную зависимость от российского ресурса. Только сделать это безболезненно не получится.

— Если Европа легко за свои же санкции против нашей нефтегазовой сферы заплатила огромные деньги, то и здесь заплатят из принципа. Проинвестируют предприятие, дадут, нужно будет какое-то время. Это вопрос времени, да, — отмечает глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Нельзя сказать, что Запад начал охоту за украинским титаном от "хорошей жизни". По данным Newsweek, США и партнёры всерьёз опасаются, будто Кремль может однажды также заморозить экспорт титана, что поставит в затруднительное положение мировые аэрокосмические и оборонные компании. И в каком-то смысле со стороны Вашингтона это попытка "играть на опережение". Насколько она удачная, вопрос открытый.

Сам Киев рассматривает свою "титановую жилу" как один из шансов, как одну "из опор для привлечения иностранных денег и связанной с этим политической защиты".

По словам старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики и экс-профессора российских исследований в Военном колледже армии США Стивена Бланка, Украина сможет поставлять на Запад значительные объёмы титана, но это станет возможно только по завершении текущего конфликта. И тут всё упирается в то, кто победит. Как мы видим, "украинский титан" — очередное уравнение с огромным количеством переменных.

Фото © Shutterstock Получится ли у США перейти на украинский титан? 0 Не так скоро, как им бы хотелось, за это время они много потеряют Смысла в этом не так много, кроме как досадить России Да, но это не решение проблемы

Авторы Евгений Жуков