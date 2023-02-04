5 странных советских примет, приносящих богатство Оглавление Фэншуй из СССР Столовые запреты Неразменный рубль Заговор на брошенную монетку и свист Как и почему россияне до сих пор верят в приметы, связанные с хранением и накоплением денег, с чем связаны такие привычки и почему они стали традицией даже в советское время. 139248 139248 Фото © Фотохроника ТАСС

К деньгам в СССР отношение было сугубо отрицательное. Многим с детства внушали, что деньги — грязь и порядочный человек свою жизнь ими не мерит, а следует чувству долга. Прижимистого человека, способного извлечь выгоду из беды ближнего, в коллективе называли куркулём. Однако на бытовом уровне граждане страны Советов следовали множеству примет, якобы обещавших им безбедную жизнь.

Фэншуй из СССР

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Чтобы деньги в доме всегда водились, следовало класть их в разные заветные места. Мелочь закладывали в нижние венцы строящихся домов, рассыпали по углам квартиры. Особенно ушлые граждане клали их под порог, под придверный коврик в прихожей, и каждый раз, когда об этом помнили, переступали через коврик и приговаривали: "Я в дом и деньги в дом".

При этом порог являлся границей между домом и пространством улицы — мелочь, рассыпанная за порогом, означала наведение порчи на хозяев квартиры — её не поднимали, руками не трогали, а особо впечатлительные женщины сразу бежали к знахаркам.

По этой же причине никогда не передавали деньги через порог. Одному из людей — получающему или отдающему — следовало переступить через него, чтобы оказаться в одном пространстве.

Отдельные и довольно крупные купюры клали под скатерть на кухне. Верили: чем крупнее купюра, тем больше достатка будет в доме. Очевидно, место выбиралось не случайно — обеденный стол в русской семье издревле символизировал достаток и был местом, где каждый день встречаются все члены семьи.

С домом была связана и примета, что всю зарплату не следует тратить в первый же день, а нужно принести домой, чтобы "денюжки переночевали". Тогда они якобы будут чаще "приходить в дом". Иногда купюры клали под ковёр, лежавший на полу в самой большой комнате.

Столовые запреты

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Вообще стол в русской, а затем и в советской культуре продолжал оставаться чем-то святым: по ассоциации, стол в доме — престол в храме. Поэтому на него нельзя было садиться или класть шапку — такое "оскорбление" приводило к тому, что денег в семье могло стать меньше.

Именно с деньгами, с удачей связано поверье, по которому на столе нельзя держать пустую посуду, ведь порожняя посуда или бутылка в сознании человека символизирует несовершенство, отсутствие чего-либо. Поэтому пустые бутылки и другую опустевшую посуду со стола сразу убирали. Возможно, этот обычай был связан и с верой древних славян в то, что в каждой пустой таре обязательно поселяется нечистый дух, чёрт.

В некоторых семьях запрещалось класть на стол мелочь или ключи от квартиры. В других — именно на стол следовало класть купюры, если человек приходил отдавать деньги после заката, вечером. Очевидно, это поверье шло из глубины веков, когда ночное время считалось временем, когда властвуют тёмные силы, силы луны. Люди верили, если отдать долг из рук в руки, с купюрами к другому человеку перейдёт и денежная удача. Или же, возможно, не желали с деньгами брать от должника его "безденежье".

В самом крайнем случае деньги следовало уронить на пол, а другому человеку следовало наклониться и их поднять. Любопытно, что в СССР этому правилу следовали некоторые продавщицы в магазинах — по вечерам они никогда не брали деньги покупателей из рук в руки, а просили положить их на прилавок.

Неразменный рубль

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Ещё одно поверье, которому следовали многие женщины в СССР, — это поверье о неразменном рубле. Интересно, что мужчины, как правило, всему этому значения не придавали — то есть были настоящими атеистами. Женщин же в СССР считали "ближе к природе". Многие из них и правда всегда имели в кошельке "неразменный рубль" — купюру, которую не тратили ни при каких обстоятельствах: она якобы "приманивала" в кошелёк остальные деньги. Эту купюру не только не тратили, но и ни в коем случае никогда не давали в долг. Быть может, именно из-за веры в "неразменный рубль" у советских людей бытовала поговорка о том, что "последнее и вор не берёт".

Некоторые граждане СССР испытывали к своему кошельку особую любовь: они ежедневно пересчитывали деньги в нём и аккуратно складывали купюры одна к одной, с любовью обглаживая их со всех сторон. Собственно, это не было особым пороком — бережливость в СССР была возведена в культ.

Заговор на брошенную монетку и свист

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Это поверье было особенно распространено среди рабочей молодёжи. "Нельзя поднимать мелочь, потому что другие люди с помощью ведьм "сводят" на неё свои болезни. Поднимешь мелочь — поднимешь болезнь", — так учили друг друга учащиеся ПТУ. Особенно это поверье касалось перекрёстков — считалось, что ведьмы орудуют именно на них. Любопытно, что этот обычай не касался крупных купюр. Найти такую купюру и поднять её считалось везением: "Везучий! К тебе деньга идёт!" — говорили в таких случаях.

Особенно опасным считалось поднимать с земли деньги на кладбище. Это касалось даже такого случая, когда на кладбище роняли свой собственный кошелёк. Видимо, в таком случае верили, что кошелёк упал не просто так, его хотят забрать себе покойники. Поэтому советский человек от мёртвых "откупался" мелочью и приговаривал, что кошелёк "берёт не чужой, а свой".

Если советский гражданин хотел жить в достатке, то в его доме запрещалось свистеть. Почему, советский гражданин объяснить не мог: "Нельзя и всё!" На самом деле это поверье корнями уходило в глубокую старину. Древние славяне по всей Восточной Европе верили, что свист — это способ общения чертей и вообще нечистой силы. Стоит, например, вспомнить о свисте Соловья-разбойника.

По ночам свистели только черти, а в лесу ещё и леший. Верили: если сам будешь свистеть, то на свист откликнутся нечистые духи, слетятся к тебе домой — и тогда беды не миновать. Особенно опасно было свистеть в лесу, в амбарах и в хлеву.

К свисту на Руси прибегали лишь затем, чтобы вызвать ветер. Но при этом никогда не свистели, если ветер "крутило", — тогда свист мог вызвать ураган и беду. В Полесье, правда, существовала сказка о везучем мужике, который ходил на кладбище и умел подзывать свистом чертей, которые приносили ему деньги. Но это скорее исключение из правил. Кстати, слово "свистопляска" происходило именно отсюда: в древности верили, что на месте, где убили человека, по ночам собираются черти, свистят и пляшут.

Авторы Майя Новик