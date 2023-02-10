СБУ завела дело на правоведа и публициста Татьяну Монтян

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против общественного деятеля, правоведа и публициста Татьяны Монтян, которая уехала из Незалежной в Россию ещё в 2021 году и постоянно посещала Донбасс.

"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлёвскую пропагандистку Татьяну Монтян… (Она. — Прим. Лайфа) регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок", — написано в телеграм-канале спецслужбы.

Общественнице вменяют четыре статьи украинского Уголовного кодекса, её обвиняют в действиях против конституционного строя, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также в отрицании вооружённой агрессии России, указано в заявлении СБУ.