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10 февраля, 09:59

СБУ завела дело на правоведа и публициста Татьяну Монтян

СБУ завела дело на правоведа Татьяну Монтян за "покушение на целостность Украины"

<p>Татьяна Монтян. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Youtube-CC-BY</p>

Татьяна Монтян. Фото © Wikipedia / Youtube-CC-BY

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против общественного деятеля, правоведа и публициста Татьяны Монтян, которая уехала из Незалежной в Россию ещё в 2021 году и постоянно посещала Донбасс.

"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлёвскую пропагандистку Татьяну Монтян… (Она. — Прим. Лайфа) регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок", написано в телеграм-канале спецслужбы.

Общественнице вменяют четыре статьи украинского Уголовного кодекса, её обвиняют в действиях против конституционного строя, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также в отрицании вооружённой агрессии России, указано в заявлении СБУ.

Глава СБУ Малюк: Масштабные обыски и задержания на Украине проведены по указу Зеленского

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Ранее СБУ предъявила обвинение супруге бывшего народного депутата Виктора Медведчука Оксане Марченко. В ведомстве утверждают, что она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, "которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России" в Крыму.

Татьяна Миссуми
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