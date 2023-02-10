Захарова сочла недопустимыми слова министра обороны ФРГ про "мир без Путина"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что без российского президента Владимира Путина "мир был бы лучше".

"Министр обороны Писториус абсолютно недвусмысленно намекнул на желательность вообще устранения российского руководства. Такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, которая является членом международного сообщества", — подчеркнула она во время брифинга.