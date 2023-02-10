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10 февраля, 10:31

Захарова сочла недопустимыми слова министра обороны ФРГ про "мир без Путина"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что без российского президента Владимира Путина "мир был бы лучше".

"Министр обороны Писториус абсолютно недвусмысленно намекнул на желательность вообще устранения российского руководства. Такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, которая является членом международного сообщества", — подчеркнула она во время брифинга.

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Ранее Захарова раскритиковала признание польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что главной целью существования Европы стало поражение России. Она задалась риторическим вопросом, чего в словах Моравецкого больше — "глупости или подлости".

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Татьяна Миссуми
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