Врио главы российской таможни назначен Руслан Давыдов
Мишустин назначил Руслана Давыдова на должность врио главы ФТС России
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым врио главы Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, который ранее занимал должность замглавы ведомства. Владимир Булавин — предыдущий руководитель — освобождён от должности в связи с достижением 70-летнего возраста.
"Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова. Распоряжение об этом подписано", — сообщили в пресс-службе Правительства России.
На прошлом посту Давыдов курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. Всего в таможне он проработал более 15 лет.
Лайф писал, что президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова новым заместителем главы МЧС. Ранее эту должность занимал Виктор Ничипорчук.