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10 февраля, 10:30

Врио главы российской таможни назначен Руслан Давыдов

Мишустин назначил Руслана Давыдова на должность врио главы ФТС России

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым врио главы Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, который ранее занимал должность замглавы ведомства. Владимир Булавин — предыдущий руководитель — освобождён от должности в связи с достижением 70-летнего возраста.

"Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова. Распоряжение об этом подписано", сообщили в пресс-службе Правительства России.

На прошлом посту Давыдов курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. Всего в таможне он проработал более 15 лет.

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Матвей Константинов
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