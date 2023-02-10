Врио главы российской таможни назначен Руслан Давыдов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым врио главы Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, который ранее занимал должность замглавы ведомства. Владимир Булавин — предыдущий руководитель — освобождён от должности в связи с достижением 70-летнего возраста.

На прошлом посту Давыдов курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. Всего в таможне он проработал более 15 лет.