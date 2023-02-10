Песков не стал отвечать на вопрос о пролёте "российских ракет" над Молдавией и Румынией

"Нет, не мог бы это прокомментировать. Это связано непосредственно с самой специальной военной операцией, это вопросы Минобороны", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Ранее сегодня Минобороны Молдавии заявило о нарушении воздушного пространства страны. Там утверждали, что некая ракета пролетела над селом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над селом Косэуць Сорокского района и направилась в сторону Украины. После этого в СМИ появилась информация, что ракет якобы было две и одна из них нарушила воздушное пространство Румынии.