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10 февраля, 10:50

Песков не стал отвечать на вопрос о пролёте "российских ракет" над Молдавией и Румынией

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать утверждения о том, что российские ракеты сегодня якобы прошли через воздушное пространство Молдавии и Румынии.

"Нет, не мог бы это прокомментировать. Это связано непосредственно с самой специальной военной операцией, это вопросы Минобороны", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за инцидента с ракетой

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за инцидента с ракетой

Ранее сегодня Минобороны Молдавии заявило о нарушении воздушного пространства страны. Там утверждали, что некая ракета пролетела над селом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над селом Косэуць Сорокского района и направилась в сторону Украины. После этого в СМИ появилась информация, что ракет якобы было две и одна из них нарушила воздушное пространство Румынии.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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