Желание Великобритании передать Киеву дальнобойные ракеты, которые могут достать до Крыма, говорит о фашизации стран Европы. Об этом заявила РИА "Новости" член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Это такое, я бы сказала, генетическое противостояние между Россией и Западным миром. Люди, которые хотят поставлять ракеты уже большей дальности для Киева, не могут не понимать, что эти средства будут использованы прежде всего для ударов по невоенным объектам. Это подчёркивает то, что фашизация власти в Западной Европе происходит очень быстрыми темпами", — сказала она.

Сенатор напомнила, что ещё в 2010 году в одном строю шли на Параде Победы в Москве польские, британские, американские военные, это "символизировало единение в борьбе с фашизмом". Прошло всего 13 лет, и всё изменилось. Алтабаева подчеркнула, что защитой России от внешних угроз станет достижение целей спецоперации.

По её словам, у России есть все возможности не допустить военных действий в Крыму, а Черноморский флот представляет серьёзную силу. "Но больно видеть, что сейчас мы наблюдаем стремительную фашизацию большей части Западной Европы", — ещё раз отметила сенатор.