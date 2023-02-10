В Петербурге покажут первый биографический мюзикл "Пушкин. Рок. Любовь"

В Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодёжи 10 февраля в 18:00 состоится премьера мюзикла "Пушкин. Рок. Любовь". Дирижёр Михаил Голиков в беседе с газетой "Петербургский дневник" объяснил, как авторам удалось объединить рок-музыку и классика русской литературы.

"Мне кажется, это очень здорово сочетается. Личность Пушкина известна всем в России. Но молодое поколение, знакомясь с его творчеством, далеко не всегда знает его жизненный путь. Поэтому мы поставили перед собой задачу соединить интересное театрализованное действо в жанре современного рок-мюзикла и знакомство с биографией поэта", — рассказал Голиков.

"Пушкин. Рок. Любовь" является первым российским биографическим мюзиклом. Понятие "рок" несёт оба значения, речь идёт и о том роке, который оказал огромное влияние на судьбу знаменитого поэта. Зритель "прочитает" биографию Пушкина через призму роковых событий в его жизни.

По словам худрука филармонии, автор либретто Олег Ернев и композитор Виктор Плешак готовились более 15 лет. Мюзикл адаптировали для современного зрителя вместе с режиссёром Сергеем Егоровым, но костюмы и стилистика той эпохи остались сохранены.

В роли Александра Пушкина выступит молодой тенор филармонии Виталий Соболев, сам спектакль длится 1 час 45 минут. Постановщики планируют работать над второй частью мюзикла, которая будет намного продолжительнее, отметил Голиков.