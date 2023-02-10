Путин прибыл в Архангельскую область
Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Архангельскую область. Он направился в Устьянский лесопромышленный комплекс, где ему покажут лесопильный цех и семеноводческий центр. Глава государства также встретится с губернатором региона Александром Цыбульским.
Затем Путин проведёт по ВКС совещание по вопросам развития отрасли. Ранее президент уже говорил, что ситуация в лесопромышленном комплексе сложилась непростая, в самом уязвимом положении сейчас находятся предприятия на северо-западе страны.
Накануне Путин встретился с представителями авиационной отрасли. Он сказал, что считает верным решение оставить иностранные самолёты в России, так как на хамство Запада это был вынужденный ответ.