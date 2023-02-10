Путин прибыл в Архангельскую область

Президент России Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Архангельскую область. Он направился в Устьянский лесопромышленный комплекс, где ему покажут лесопильный цех и семеноводческий центр. Глава государства также встретится с губернатором региона Александром Цыбульским.

Затем Путин проведёт по ВКС совещание по вопросам развития отрасли. Ранее президент уже говорил, что ситуация в лесопромышленном комплексе сложилась непростая, в самом уязвимом положении сейчас находятся предприятия на северо-западе страны.