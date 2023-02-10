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10 февраля, 11:31

Путин прибыл в Архангельскую область

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Архангельскую область. Он направился в Устьянский лесопромышленный комплекс, где ему покажут лесопильный цех и семеноводческий центр. Глава государства также встретится с губернатором региона Александром Цыбульским.

Затем Путин проведёт по ВКС совещание по вопросам развития отрасли. Ранее президент уже говорил, что ситуация в лесопромышленном комплексе сложилась непростая, в самом уязвимом положении сейчас находятся предприятия на северо-западе страны.

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Накануне Путин встретился с представителями авиационной отрасли. Он сказал, что считает верным решение оставить иностранные самолёты в России, так как на хамство Запада это был вынужденный ответ.

Александр Юнашев
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