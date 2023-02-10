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10 февраля, 10:40

Песков: Путин в ближайшее время утвердит новую концепцию внешней политики

Обновлённая концепция внешней политики России в ближайшее время будет утверждена главой государства Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках утверждения документа.

Кремль сообщил о дополнении проекта концепции внешней политики России

Кремль сообщил о дополнении проекта концепции внешней политики России

Ранее стало известно, что обновлённая концепция внешней политики в настоящее время находится на рассмотрении президента РФ Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что после её одобрения появится возможность в отдельном порядке рассмотреть те вопросы, которые могут обратить на себя "дополнительное внимание" со стороны соответствующей комиссии. В декабре прошлого года Путин обсудил проект с Совбезом.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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