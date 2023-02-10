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10 февраля, 11:51

В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Космические силы США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

<p>Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Обложка © <a href="https://twitter.com/SLDelta30/status/1623986226754908160?cxt=HHwWgMDT3c63x4ktAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / Vandenberg Space Force Base</p>

Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Обложка © Twitter / Vandenberg Space Force Base

В четверг вечером США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили в пресс-службе калифорнийской базы Космических сил страны Ванденберг.

"Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащённой испытательной боеголовкой, 9 февраля в 23:01 по тихоокеанскому времени (10 февраля в 10:01 мск. — Прим. Лайфа) с базы Космических сил США Ванденберг, Калифорния", говорится в сообщении.

  • Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Фото © Twitter / Vandenberg Space Force Base
    Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Фото © Twitter / Vandenberg Space Force Base
  • Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Фото © Twitter / Vandenberg Space Force Base
    Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Фото © Twitter / Vandenberg Space Force Base

Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Фото © Twitter / Vandenberg Space Force Base

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На данный момент МБР семейства Minuteman являются единственными ракетами такого класса, стоящими на вооружении у США. Изначально они создавались во времена холодной войны в целях ядерного сдерживания СССР.

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Матвей Константинов
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