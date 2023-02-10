В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

В четверг вечером США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили в пресс-службе калифорнийской базы Космических сил страны Ванденберг.

"Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащённой испытательной боеголовкой, 9 февраля в 23:01 по тихоокеанскому времени (10 февраля в 10:01 мск. — Прим. Лайфа) с базы Космических сил США Ванденберг, Калифорния", — говорится в сообщении.





На данный момент МБР семейства Minuteman являются единственными ракетами такого класса, стоящими на вооружении у США. Изначально они создавались во времена холодной войны в целях ядерного сдерживания СССР.