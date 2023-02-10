В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Космические силы США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Обложка © Twitter / Vandenberg Space Force Base
В четверг вечером США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили в пресс-службе калифорнийской базы Космических сил страны Ванденберг.
"Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащённой испытательной боеголовкой, 9 февраля в 23:01 по тихоокеанскому времени (10 февраля в 10:01 мск. — Прим. Лайфа) с базы Космических сил США Ванденберг, Калифорния", — говорится в сообщении.
На данный момент МБР семейства Minuteman являются единственными ракетами такого класса, стоящими на вооружении у США. Изначально они создавались во времена холодной войны в целях ядерного сдерживания СССР.
Лайф писал о начале лётных испытаний ещё двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160М. От своих предшественников они отличаются новым радиоэлектронным оборудованием, двигателями НК-32-02 и прочими системами.