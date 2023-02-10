3 смертельных украшения, которые могут перерезать вены и проткнуть голову в момент ДТП

Нахождение за рулём в браслетах может быть небезопасным. В целом любое металлическое украшение увеличивает риск получить смертельную травму в случае аварии. Об этом предупредил глава Центра контраварийной подготовки водителей "МастерКласс" Алексей Колонтай.

"Металлическая заколка может оказаться в определённом положении и воткнуться острым краем в голову во время ДТП. Металлический браслет тоже может впиться в кожу и перерезать вены. Любой подобный предмет, который находится на человеке или висит на торпеде, может стать источником неприятностей", — заявил Колонтай в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт подчеркнул, что нанести травму при срабатывании подушки безопасности могут даже очки, поэтому аксессуар лучше приспустить на кончик носа, чтобы во время удара они успели слететь. По словам инструктора, неприятности случались и на занятиях в автошколе.

"Была ситуация, когда молодому человеку требовалось вращать рулевое колесо, реагируя на занос автомобиля. Обручальное кольцо на его пальце зацепилось за кожаную оплётку руля и содрало кожу с пальца. Её, конечно, пришили врачи, приросла без каких-либо следов, но с тех пор этот водитель всегда снимает кольцо, прежде чем сесть за руль", — рассказал Колонтай.