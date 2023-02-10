"Всё удивительно по-хозяйски": Путин оставил автограф на планкене лесопильного завода под Архангельском
Путин — об Устьянском лесопромышленном комплексе: Всё удивительно по-хозяйски
Президент РФ Владимир Путин оставил тёплый отзыв и автограф во время посещения Устьянского лесопромышленного комплекса в Архангельской области, который считается крупнейшим в стране лесозаготовительным и деревоперерабатывающим предприятием.
Президент РФ Владимир Путин оставил тёплый отзыв. Фото © LIFE
"Всё удивительно по-хозяйски! 10.02.2023", — написал глава государства на планкене, одном из востребованных отделочных материалов, изготовляемых заводом.
Президент РФ Владимир Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области. Видео © LIFE
Российский лидер осмотрел цеха предприятия, а также ознакомился с выпускаемой продукцией. Путину показали образцы заготовок, а также объяснили детали технологического процесса.
Напомним, сегодня Путин прибыл в Архангельскую область с рабочим визитом. Глава государства в ходе поездки намерен встретиться с губернатором региона Александром Цыбульским и провести по ВКС совещание по вопросам развития отрасли.
LIFE