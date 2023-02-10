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10 февраля, 12:15

"Всё удивительно по-хозяйски": Путин оставил автограф на планкене лесопильного завода под Архангельском

Путин — об Устьянском лесопромышленном комплексе: Всё удивительно по-хозяйски

Президент РФ Владимир Путин оставил тёплый отзыв и автограф во время посещения Устьянского лесопромышленного комплекса в Архангельской области, который считается крупнейшим в стране лесозаготовительным и деревоперерабатывающим предприятием.

Президент РФ Владимир Путин оставил тёплый отзыв. Фото © LIFE

Президент РФ Владимир Путин оставил тёплый отзыв. Фото © LIFE

"Всё удивительно по-хозяйски! 10.02.2023", написал глава государства на планкене, одном из востребованных отделочных материалов, изготовляемых заводом.

Президент РФ Владимир Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области. Видео © LIFE

Российский лидер осмотрел цеха предприятия, а также ознакомился с выпускаемой продукцией. Путину показали образцы заготовок, а также объяснили детали технологического процесса.

В Кремле пока не решили, аккредитуют ли иностранные СМИ на послание Путина Федеральному собранию

В Кремле пока не решили, аккредитуют ли иностранные СМИ на послание Путина Федеральному собранию

Напомним, сегодня Путин прибыл в Архангельскую область с рабочим визитом. Глава государства в ходе поездки намерен встретиться с губернатором региона Александром Цыбульским и провести по ВКС совещание по вопросам развития отрасли.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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