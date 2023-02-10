"Всё удивительно по-хозяйски": Путин оставил автограф на планкене лесопильного завода под Архангельском

Президент РФ Владимир Путин оставил тёплый отзыв и автограф во время посещения Устьянского лесопромышленного комплекса в Архангельской области, который считается крупнейшим в стране лесозаготовительным и деревоперерабатывающим предприятием.

Президент РФ Владимир Путин оставил тёплый отзыв. Фото © LIFE

"Всё удивительно по-хозяйски! 10.02.2023", — написал глава государства на планкене, одном из востребованных отделочных материалов, изготовляемых заводом.

Президент РФ Владимир Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области. Видео © LIFE

Российский лидер осмотрел цеха предприятия, а также ознакомился с выпускаемой продукцией. Путину показали образцы заготовок, а также объяснили детали технологического процесса.