Российские войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные продолжают выполнение задач в ходе специальной военной операции на Украине. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за прошедшие сутки российские военные лишили ВСУ 60 бойцов, а также гаубиц "Мста-Б" и Д-30.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30", — сообщил Конашенков на брифинге.

Также силами российских военнослужащих был ликвидирован склад боеприпасов в районе населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области.