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Опубликовано 10 февраля 2023, 12:05

Российские войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 60 солдат ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные продолжают выполнение задач в ходе специальной военной операции на Украине. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за прошедшие сутки российские военные лишили ВСУ 60 бойцов, а также гаубиц "Мста-Б" и Д-30.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30", — сообщил Конашенков на брифинге.

Также силами российских военнослужащих был ликвидирован склад боеприпасов в районе населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области.

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Российская армия не дала украинским диверсантам высадиться на левобережье Днепра

Лайф писал, что днём ранее в районе Водяного и Угледара в ДНР украинская армия понесла крупные потери — более 85 человек. Среди потерь противника на Южно-Донецком направлении также танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицы "МСТА-Б", Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и целый склад боеприпасов.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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