Украинская армия за сутки потеряла до 125 бойцов на Донецком направлении

За прошедшие сутки украинская армия в ходе наступательных действий российских войск потеряла до 125 бойцов на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", — сказал Конашенков.

Помимо этого, украинская сторона в результате ударов ВС РФ лишилась двух танков в этом районе, трёх бронемашин, пяти автомобилей, гаубицы и одной РСЗО "Град". Конашенков добавил, что неподалёку от Славянска и Авдеевки российские военные разбили два склада боеприпасов и вооружения ВСУ.