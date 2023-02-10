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Регион
Опубликовано 10 февраля 2023, 12:10
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Украинская армия за сутки потеряла до 125 бойцов на Донецком направлении

За прошедшие сутки украинская армия в ходе наступательных действий российских войск потеряла до 125 бойцов на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", — сказал Конашенков.

Помимо этого, украинская сторона в результате ударов ВС РФ лишилась двух танков в этом районе, трёх бронемашин, пяти автомобилей, гаубицы и одной РСЗО "Град". Конашенков добавил, что неподалёку от Славянска и Авдеевки российские военные разбили два склада боеприпасов и вооружения ВСУ.

Что известно об ударах по Украине 10 февраля
Что известно об ударах по Украине 10 февраля

В Минобороны также сообщили, что на Херсонском направлении российские войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Максим Плетнёв
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