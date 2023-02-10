Хакеры взломали сайт телеканала в Анапе и опубликовали фейк о "беженцах из Крыма"

Сообщения о подготовке к переселению беженцев из Крыма в Анапу оказались фейком. Они разлетелись по Сети после взлома хакерами сайта местной телерадиокомпании. Об этом сообщили в муниципальном центре управления по городу Анапе.

Скриншот фейкового сообщения о подготовке гостиниц и санаториев Анапы к приёму беженцев из Крыма. Фото © t.me / "МЦУ Анапа"

"Данная информация не соответствует действительности. Обстановка в Краснодарском крае и Крыму стабильная, никаких предпосылок к переселению людей нет! Данная ложная новость с сайта была оперативно удалена, сейчас проводятся технические работы по защите ресурса", — говорится в комментарии ведомства в Telegram.

Власти уточнили, что сайт ТРК "Анапа регион" был взломан в ночь на пятницу. В тексте фейкового сообщения говорилось, что якобы "власти города-курорта, правоохранительные органы, а также военное ведомство провели совещание, на котором принято решение о подготовке гостиниц и санаториев Анапы к приёму беженцев из Крыма из-за готовящегося контрнаступления украинских войск".

Жителей призвали с осторожностью распространять любую информацию, а перед этим убеждаться в её достоверности через официальные источники.