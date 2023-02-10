Войска России уничтожили более 60 бойцов ВСУ и три М777 на Южно-Донецком направлении

В ходе выполнения задач специальной военной операции на Южно-Донецком направлении удалось уничтожить свыше 60 бойцов ВСУ и три гаубицы М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Угледар уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.