Число погибших украинских солдат может дойти до миллиона человек, если спецоперация затянется ещё на год, заявил продюсер, основатель украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш. В своём телеграм-канале он рассказал о "достижениях попрошайки Зеленского и его сподвижников".

"Ещё год войны, это не 400 тысяч, а уже миллион убитых украинцев. Зачем? За что? Человеку трудовому одинаково, какая у президента фамилия, он с утра встал и трудится. А Зеленский и вот эта тусовка реформаторов-криэйтеров, модных грантоедов решили меряться с Россией силами, свезли мужика с деревни на фронт под русскую артиллерию на фарш, а сами по Европам и Америкам катаются в турах, наслаждаются своей патриотичностью", — написал он.

По его словам, "мужика в украинском селе уже не осталось", из-за чего "могилизацию" власти Украины продолжили в городах, ввергая страну в ад. Единственным выходом музыкант назвал капитуляцию киевского режима, и чем быстрее народ поймёт это, тем быстрее всё закончится — и "начнётся восстановление нормальной человеческой жизни".

"А пока летят ракеты, ракеты летят, ракеты не остановятся, пока не поразят все цели специальной военной операции", — заключил он.