Продюсер Бардаш разнёс команду Зеленского к годовщине СВО
Продюсер Бардаш заявил, что российские ракеты поразят все цели спецоперации
Число погибших украинских солдат может дойти до миллиона человек, если спецоперация затянется ещё на год, заявил продюсер, основатель украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш. В своём телеграм-канале он рассказал о "достижениях попрошайки Зеленского и его сподвижников".
"Ещё год войны, это не 400 тысяч, а уже миллион убитых украинцев. Зачем? За что? Человеку трудовому одинаково, какая у президента фамилия, он с утра встал и трудится. А Зеленский и вот эта тусовка реформаторов-криэйтеров, модных грантоедов решили меряться с Россией силами, свезли мужика с деревни на фронт под русскую артиллерию на фарш, а сами по Европам и Америкам катаются в турах, наслаждаются своей патриотичностью", — написал он.
По его словам, "мужика в украинском селе уже не осталось", из-за чего "могилизацию" власти Украины продолжили в городах, ввергая страну в ад. Единственным выходом музыкант назвал капитуляцию киевского режима, и чем быстрее народ поймёт это, тем быстрее всё закончится — и "начнётся восстановление нормальной человеческой жизни".
"А пока летят ракеты, ракеты летят, ракеты не остановятся, пока не поразят все цели специальной военной операции", — заключил он.
Ранее Юрий Бардаш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает серьёзной наркозависимостью, о чём говорит его окружение. Более того, ситуация настолько серьёзная, что украинского лидера поддерживают медики, "чтобы он не умер".