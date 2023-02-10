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10 февраля, 13:22

Стало известно, когда решится судьба застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок

Консул: Судьба застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок решится уже сегодня

Заведующий консульским отделом Георгий Полин рассказал о судьбе трёх беременных россиянок, которые застряли в аэропорту Аргентины. По его словам, ситуация может разрешиться уже сегодня.

"Все ждут решения суда, которое, возможно, будет уже сегодня", — сказал Полин в беседе с РИА "Новости".

Также он сообщил, что у всех россиянок есть адвокаты, они опротестовали запрет на вылет в суде. Кроме того, консул помог с медикаментами одной из них и привёз корм для её питомца.

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Напомним, вчера миграционные службы Аргентины отказали во въезде трём беременным россиянкам, теперь они застряли в аэропорту. Причиной отказа называется норма миграционного закона о "предоставлении неполной, ложной или искажённой информации".

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Оксана Попова
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